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Головоломка для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд

Анна Ярославская
3 июня 2023, 04:42
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Невероятная головоломка заставит крепко задуматься. Все улитки выглядят одинаково. И только один из них не такой, как все.
Головоломка
Странная улитка имеет немного другой цвет / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Любители головоломок никогда не откажутся потренировать свой мозг. Поэтому Главред предлагает разобраться с новой непростой задачей.

На картинке изображено множество улиток. Все они кажутся одинаковыми, но это не так. Одна из улиток отличается по цвету. Сможете ли вы найти ее всего за 10 секунд?

Попробуйте посмотреть на цветовые тона каждой из улиток, чтобы увидеть, есть ли какие-либо едва заметные отличия.

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Головоломка
Одна из улиток отличается по цвету / Фото: mirror.co.uk

Если вам трудно, попробуйте мысленно разделить картинку на отдельные части, просматривая каждую ее часть по очереди. Не будьте слишком строги к себе, если на решение задания уйдет больше 10 секунд. Чтобы стать лучшим в разгадывании головоломок, требуется немало времени и практики.

Ниже опубликован правильный ответ. Как видите, странная улитка выглядит почти так же, как и остальные, за исключением того, что ее лицо имеет зеленоватый оттенок.

Вы вполне могли упустить эту деталь, так как наш мозг имеет способность заполнять пробелы. Но как только вы заметите разницу в цвете, она будет казаться очевидной.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.

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