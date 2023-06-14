Головоломка, которая ломает мозг: нужно расположить числа от 0 до 6 хитрым способом

Регулярная практика решения головоломок очень полезна для улучшения навыков наблюдения, концентрации внимания и сохранения памяти.
Главред ранее предлагал вам разобраться с интересной задачей: Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд.
Новая головоломка точно вас заинтересует и заставит вспомнить школьные уроки математики.
Попробуйте расположить числа от 0 до 6 таким образом, чтобы сумма всех сторон треугольника была равна 9.
Единственное условие – одно число можно использовать только один раз. Выполнить задачу нужно очень быстро - у вас есть всего лишь 15 секунд.
Это задача среднего уровня сложности, поэтому людям с высоким интеллектом и отличным вниманием к деталям будет легко решить эту головоломку. Хотя новичкам в решении таких задач может понадобиться чуть больше времени.
Если у вас не получилось разобраться с этой головоломкой, то правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред уже публиковал головоломку, которую не могут выполнить 48% людей. Нужно было найти пять отличий между двумя картинками.
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