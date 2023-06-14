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Головоломка, которая ломает мозг: нужно расположить числа от 0 до 6 хитрым способом

Анна Ярославская
14 июня 2023, 02:20
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Сумма всех сторон треугольника должна быть равна 9. Одно число можно использовать только один раз.
Головоломка
Эту головоломку нужно решить за 15 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, jagranjosh.com

Регулярная практика решения головоломок очень полезна для улучшения навыков наблюдения, концентрации внимания и сохранения памяти.

Главред ранее предлагал вам разобраться с интересной задачей: Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд.

Новая головоломка точно вас заинтересует и заставит вспомнить школьные уроки математики.

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Попробуйте расположить числа от 0 до 6 таким образом, чтобы сумма всех сторон треугольника была равна 9.

Единственное условие – одно число можно использовать только один раз. Выполнить задачу нужно очень быстро - у вас есть всего лишь 15 секунд.

Головоломка
Расположить числа от 0 до 6 таким образом, чтобы сумма всех сторон треугольника была равна 9 / Фото: Brain Teaser Math Puzzle

Это задача среднего уровня сложности, поэтому людям с высоким интеллектом и отличным вниманием к деталям будет легко решить эту головоломку. Хотя новичкам в решении таких задач может понадобиться чуть больше времени.

Если у вас не получилось разобраться с этой головоломкой, то правильный ответ опубликован ниже:

Головоломка, которая ломает мозг: нужно расположить числа от 0 до 6 хитрым способом
Сколько времени вам понадобилось на решение головоломки? / Фото: Brain Teaser Math Puzzle

Ранее Главред уже публиковал головоломку, которую не могут выполнить 48% людей. Нужно было найти пять отличий между двумя картинками.

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