Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд

Если вы считаете себя человеком, который обращает внимание на детали и имеет впечатляющие когнитивные способности, тогда вы сможете разгадать эту головоломку.

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Головоломку смогут решить только те, у кого очень зоркий взгляд / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки - отличный способ стимулировать работу мозга. Главред предлагает вам разобраться с новой задачей. Эта оптическая иллюзия поможет проверить способность обнаруживать скрытые объекты.

На этой яркой картинке - множество цифр. Кажется, что там всего лишь одно число - 58. Но где-то спряталось число 38. Именно его и нужно найти. Время на решение головоломки ограничено - у вас есть всего лишь 10 секунд.

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Помните: оптические иллюзии часто играют с цветовым контрастом, чтобы обмануть наши глаза и мозг, заставляя их видеть то, чего нет, или не замечать того, что есть.

Эта головоломка обязательно заставит вас задуматься / Фото: mirror.co.uk

Если вы отчаянно пытаетесь найти ответ, но ничего не получается, ниже мы опубликовали правильный ответ. Число 58 спрятано во втором ряду цифр на одиннадцатой позиции.

Головоломка - правильный ответ / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред публиковал загадку для настоящих экспертов в правилах дорожного движения.

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