Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд

Головоломки - отличный способ стимулировать работу мозга. Главред предлагает вам разобраться с новой задачей. Эта оптическая иллюзия поможет проверить способность обнаруживать скрытые объекты.
На этой яркой картинке - множество цифр. Кажется, что там всего лишь одно число - 58. Но где-то спряталось число 38. Именно его и нужно найти. Время на решение головоломки ограничено - у вас есть всего лишь 10 секунд.
Помните: оптические иллюзии часто играют с цветовым контрастом, чтобы обмануть наши глаза и мозг, заставляя их видеть то, чего нет, или не замечать того, что есть.
Если вы отчаянно пытаетесь найти ответ, но ничего не получается, ниже мы опубликовали правильный ответ. Число 58 спрятано во втором ряду цифр на одиннадцатой позиции.
Ранее Главред публиковал загадку для настоящих экспертов в правилах дорожного движения.
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