Головоломка для гениев: нужно найти слово, спрятанное в море букв за 10 секунд

С новой головоломкой справятся не все. Мало того, что нужно обладать незаурядной внимательностью, но еще неплохо было бы и знать английский язык.

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Головоломка - нужно найти слово за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Решение головоломки - отличный способ взбодриться утром и стимулировать работу мозга. Ранее Главред предлагал вам разрешить такую задачу: Суперсложная головоломка: нужно найти бабочку среди моря цветов за 10 секунд.

С новой головоломкой справятся не все. Мало того, что нужно обладать незаурядной внимательностью, но еще неплохо было бы и знать английский язык.

На картинке множество раз написано слово bear (в переводе с английского означает "медведь"). Но есть там и еще одно слово, которое произносится также, но вот пишется по-другому и переводится как "голый".

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Это море букв может свести с ума даже тех, кто часто разгадывает головоломки и достигает в этом деле успеха.

Если вам удастся найти слово "bare" за 10 секунд, значит у вас IQ уровня гения.

Эта головоломка многих заставит призадуматься / Фото: mirror.co.uk

Подсказка: слово, которое вы ищете, находится в левой части картинки, поэтому вы можете не изучать правую часть изображения.

Правильный ответ: слово "bare" спряталось в третьей колонке. Теперь вы его заметили?

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Если вам понравилась эта головоломка, то почему бы еще не потренировать свой ум другими задачами на внимательность: