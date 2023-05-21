Головоломка для самых внимательных: нужно найти четыре ошибки за 13 секунд

На первый взгляд может показаться, что в этой картинке нет ничего необычного. Чтобы заметить странности, нужно очень внимательно ее рассмотреть.
Регулярное решение головоломок помогает улучшить когнитивные способности и память. Главред предлагает вам разобраться с еще одной задачей - нужно найти четыре ошибки на картинке.
На изображении - два дайвера, которые исследуют океан, рядом с ними рыбы и даже дельфин. На первый взгляд может показаться, что в этой картинке нет ничего необычного. Чтобы заметить странности, нужно очень внимательно ее рассмотреть.
Всего ошибок четыре. Сможете ли вы их найти за 13 секунд?
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Если вы выполните задание в установленное время, значит у вас высокий IQ.
Правильные ответы:
- у женщины-дайвера вместо дыхательного баллона на спине бутылка;
- у дельфина всего один плавник;
- на песке под водой написано слово SOS, а это невозможно;
- под водой есть бабочка, которая находится в верхнем правом углу с рыбами.
Ранее Главред уже публиковал головоломку, которую не могут выполнить 48% людей. Нужно было найти пять отличий между двумя картинками.
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