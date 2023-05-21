Головоломка для самых внимательных: нужно найти четыре ошибки за 13 секунд

На первый взгляд может показаться, что в этой картинке нет ничего необычного. Чтобы заметить странности, нужно очень внимательно ее рассмотреть.

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Головоломка - отличный способ потренировать мозг / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Bright Side

Регулярное решение головоломок помогает улучшить когнитивные способности и память. Главред предлагает вам разобраться с еще одной задачей - нужно найти четыре ошибки на картинке.

На изображении - два дайвера, которые исследуют океан, рядом с ними рыбы и даже дельфин. На первый взгляд может показаться, что в этой картинке нет ничего необычного. Чтобы заметить странности, нужно очень внимательно ее рассмотреть.

Всего ошибок четыре. Сможете ли вы их найти за 13 секунд?

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Если вы выполните задание в установленное время, значит у вас высокий IQ.

Найдите четыре ошибки на картинке / Фото Bright Side

Правильные ответы:

у женщины-дайвера вместо дыхательного баллона на спине бутылка;

у дельфина всего один плавник;

на песке под водой написано слово SOS, а это невозможно;

под водой есть бабочка, которая находится в верхнем правом углу с рыбами.

Правильные ответы обозначены кругом / Фото Bright Side

Ранее Главред уже публиковал головоломку, которую не могут выполнить 48% людей. Нужно было найти пять отличий между двумя картинками.

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