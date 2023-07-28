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Где поставить долларовое дерево в квартире для привлечения богатства

Анна Ярославская
28 июля 2023, 10:48 обновлено 28 июля, 10:58
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Чтобы растение сохраняло свой красивый внешний вид, важно правильно разместить долларовое дерево в квартире. К выбору места нужно подходить очень тщательно.
Долларовое дерево
Долларовое дерево любит солнце, но плохо переносит прямые солнечные лучи / Фото Instagram

Долларовое дерево (замиокулькас) можно увидеть во многих квартирах и офисах. Это растение любят за неприхотливость и необычный внешний вид. Кроме того, существуют приметы, что замиокулькас приносит в дом благосостояние и удачу.

Если вам интересно, как сделать так, чтобы растение было к вам благосклонно, читайте материал: Где должно стоять долларовое дерево, чтобы магия денег заработала.

Где должно стоять долларовое дерево

Чтобы растение сохраняло свой красивый внешний вид, важно правильно разместить долларовое дерево в квартире. К выбору места нужно подходить очень тщательно, так как замиокулькас очень не любит перемену обстановки.

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Оптимальным вариантом для размещения долларового дерева является юго-восточная сторона дома.

Долларовое дерево любит солнце, но плохо переносит прямые солнечные лучи и ультрафиолет. Поэтому ставить растение на самый солнечный подоконник - плохая идея. Цветок может получить ожоги и погибнуть.

Чтобы у долларового дерево было достаточно освещенности, растение можно поставить на столик или тумбочку возле подоконника, притенив его легкой тюлевой занавеской.

В зимнее время днем занавеску нужно отодвигать в сторону, чтобы деревце получало больше света.

Комната, в которой стоит замиокулькас, должна быть не только светлой, но и теплой. В летнее время температура должна находиться в пределах 20 – 25° С, а зимой - не должна опускаться ниже +15° С, но и не подниматься выше +18° С.

Замиокулькас любит свежий воздух, но при этом не переносит холод и сквозняки. Поэтому растение нельзя размещать так, что на него попадали основные потоки воздуха при проветривании.

В помещении должна быть и умеренная влажность. Если воздух в комнате слишком сухой, его необходимо периодически увлажнять.

Долларовое дерево любит пространство. Размещать его желательно без соседства других растений, особенно тех, которые нуждаются в частом опрыскивании.

Можно ли ставить долларовое дерево в спальне

Долларовое дерево смело можно ставить в спальне. Оно хорошо очищает воздух, дезинфицирует его, помогает бороться с инфекциями, способствует улучшению отдыха.

Также бытует мнение, что замиокулькас в спальне помогает восстанавливать силы и энергию во время сна, улучшает работоспособность и общее самочувствие человека.

Стоит учитывать, что если спальня находится не на южной или юго-западной стороне и является достаточно темным помещением, то для долларового дерева нужно выбрать место.

Куда поставить долларовое дерево в квартире по фен-шуй

Долларовое дерево нужно разместить в зоне богатства. Такой зоной считается самый дальний угол в юго-восточной части дома или квартиры.

Замиокулькас рекомендуется поставить именно в этот угол, но ближе к окну. Также стоит учитывать все вышеперечисленные условия для содержания растения.

Также в комнате, в которой находится в зоне богатства, рекомендуется сделать правильное цветовое оформление, направленное на привлечение денег.

Самым лучшим выбором станет фиолетовый или лиловый цвет в сочетании с зеленым. Красный цвет и его оттенки в данном случае использовать нельзя.

Ранее Главред писал, как заставить цвести долларовое дерево.

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