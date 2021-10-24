Фрукт или фруктовый сок - что лучше для детей: Комаровский удивил ответом

Ребенку полезнее съесть пять яблок, чем выпить сок, приготовленный из них / ua.depositphotos.com

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал грубую ошибку, которую часто допускают родители. В частности, они дают детям фруктовые соки вместо фруктов. При этом у диетологов во всем мире отсутствует такая рекомендация.

По словам врача, ребенку полезнее съесть пять яблок, чем выпить сок, приготовленный из них. Дело в том, что если ребенку дать сок, то он не получит огромное количество полезных компонентов, которые содержатся именно в мякоти фруктов. А она обычно остается в соковыжималке, сказал Комаровский в эфире телеканала Украина 24.

"Я вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Фрукты или фруктовое пюре – этот выбор для них намного лучше", – сказал педиатр.

"Хотя сами дети предпочитают пить сок, а не грызть яблоко. Но для здоровья кишечника я настоятельно рекомендую заменять фруктовый сок на цельный фрукт. Если малыш еще не умеет есть фрукт, то можно дать ему пюре", - посоветовал Комаровский.

Читайте такжеКомаровский объяснил, как правильно лечить частые простуды у детейЕдинственное исключение, когда желательно дать ребенку сок, а не целый фрукт, это если ребенок заболел.

"Если у ребенка ОРВИ, поэтому ему нужно много пить, тогда разведенный в 2 раза яблочный сок – прекрасный заменитель любой капельницы. Если ребенок согласен его пить, то можно дать. Но это только при ОРВИ", - объяснил педиатр.

Ранее Евгений Комаровский предостерег украинцев от крайне частого употребления комплексных витаминов в таблетках взрослыми и детьми. Также он ответил на вопрос, который волнует многих родителей – можно ли вести ребенка в детский сад, если у него насморк.