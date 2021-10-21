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Когда не стоит есть витамины в таблетках - ответ доктора Комаровского

21 октября 2021, 14:03

Комаровский, в частности, отметил, что если человек полноценно и разнообразно питается, то витаминные таблетки его организму не особо и нужны.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предостерег украинцев от крайне частого употребления комплексных витаминов в таблетках взрослыми и детьми. Свое заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24".

Комаровский, в частности, отметил, что если человек полноценно и разнообразно питается, то таблетки ему не нужны. Так полагают в ВОЗ, делая исключение для витамина D, поскольку солнце — источник этого витамина — вредно действует на кожу.

Разнообразное питание подразумевает наличие в рационе пяти основных групп: молочного, мясного, фруктов, овощей и круп, говорит медик.

"К примеру, если вы сегодня съели яблоко, картофель, кефир, хлеб и рыбу, то это совершенно разнообразное питание. И вы практически не нуждаетесь в каком-то конкретном витамине", — сказал он.

По словам доктора Комаровского, витамины — лечебно-профилактические препараты. Если у человека нет симптомов авитаминоза, то они не нужны. Если

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Напомним, ранее известный телеведущий и педиатр Евгений Комаровский раскритиковал подготовку к вакцинации в Украине, которая, по его мнению, привела к переполненным больницам, выбивающихся из сил врачам и на фоне всего этого вызвала массовый спрос на фальшивые COVID-сертификаты.

"Пожалуйста, очень прошу вас: расскажите, покажите людям правду! Покажите морги, крематории, кладбища. Покажите очереди скорых. Возьмите интервью у работников скорой, которые не знают, куда везти задыхающихся людей. Поговорите с патологоанатомами и судмедэкспертами. С сотрудниками ритуальных служб. Перестаньте показывать политиков, рассказывающих: "мы подготовились", "места есть", "кислород есть". Покажите — с адресами и телефонами — места, где торговцы смертью продают сертификаты вакцинации", — говорит он.

viber
здоровье Евгений Комаровский витамины
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