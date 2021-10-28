Facebook меняет название на Meta / соцсети

Американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook.

Отныне компания будет иметь название Meta.

По словам Цукерберга, название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания.

"Это создание так называемой метавселенной. Компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки", - сказал Цукерберг во время видеопрезентации.

По словам Цукерберга, метавселенная - это следующая эволюция социальных связей.

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"Видение нашей компании - помочь воплотить в жизнь метавселенную, поэтому мы меняем название, чтобы отразить нашу приверженность этому будущему", - говориться на обновленном сайте компании.

При этом, ребрендинг компании не отразится на названии социальной сети Facebook и других продуктов.

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Напомним, 4 октября, в Facebook, Instagram, Tiktok и WhatsApp произошел серьезный сбой. Все сайты одновременно перестали работать. Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Также не работает криптобиржа Coinbase.

СМИ сообщают, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете.