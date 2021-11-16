"Это главный враг организма": врач-стоматолог назвал неожиданную причину порчи и выпадения зубов

Стоматолог назвал опасный фактор / УНИАН

Стресс может негативно влиять на состояние костной ткани, а именно на зубы. Они могут портиться и даже выпадать, рассказал врач-стоматолог Илья Антонов.

"Стресс — это главный враг нашего организма. Он влияет на работу органов по отдельности, а также на общее психологическое здоровье и на организм в целом. В частности, он приводит к нарушению работы органов, которые отвечают за выработку гормонов. В результате нарушается нормальный обмен веществ в организме, начинается активное выведение микроэлементов, например крайне полезного кальция", - рассказал медик в комментарии "Аргументы и факты".

Читайте такжеПродукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетологаВ момент стресса организм ускоряет внутренние химические реакции и для их обеспечения кальций из костей уходит. После этого кость становится тонкой, стоматологи это сразу видят.

"Когда мы обращаем внимание на оголение корней зубов, мы должны понимать, что толщина десны неизменна, а причина оголения корней - это убыль костной ткани", - уточнил медик.

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