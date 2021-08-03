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Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма

3 августа 2021, 15:01

Ученые из Университета Пенсильвании в США провели слепые тесты.

Стоматология, зубы, зубник
Те, у кого не было зубов мудрости, лучше распознавали сладкий, соленый, кофеиновый и горький вкус / Стоматология

Ученые из Университета Пенсильвании в США провели слепые тесты на вкус у более чем 1200 пациентов вскоре после удаления зуба, а затем и через 20 лет.

Хотя сразу после операции ощущения вкуса не сильно различались, два десятилетия спустя те, кто перенес операцию, превзошли своих сверстников на 10%, сообщает The Daily Mail.

Те, у кого не было зубов мудрости, лучше распознавали сладкий, соленый, кофеиновый и горький вкус, чем те, у кого зубы мудрости не были повреждены.

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Ученые предполагают, что это может быть результатом гиперчувствительности рубцовой ткани после операции.

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Почему растут зубы мудрости?

Сегодня они являются для нас чем-то вроде "генетического кода", проявляющегося через тысячелетия. Нашим предкам третьи моляры были крайне необходимы для пережевывания пищи, которая была им доступна. Чаще всего это были жесткие части растений, мясо, прочие твердые необработанные продукты. Теперь еда стала более мягкой, не требующей особых усилий при пережевывании.

Нужны ли человеку зубы мудрости, однозначно сказать нельзя. Конечно, восьмерки уже не выполняют прежних функций и не участвуют в процессе жевания. Однако стоит отметить другие, не менее важные их функции:

  • третьи моляры сдерживают остальные зубы в ряду, сохраняя их правильное положение, не давая чрезмерно "расползаться" и расшатываться;
  • способны послужить опорой при необходимости мостового протезирования;
  • при выпадении большого количества зубов могут частично выполнять жевательные функции;
здоровье
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