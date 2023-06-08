Этим секретом пользуются китайцы: как варить яйца, чтобы скорлупа слетала сама

Китайцы достают яйца с холодильника, но не ставят их сразу вариться в холодной воде.

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Как правильно варить яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Яйца - это универсальный продукт. Его можно добавлять в выпечку, салаты, просто варить или жарить. Даже всем знакомый салат оливье не обойдется без куриных яиц.

Однако как же варить куриные яйца, чтобы они хорошо чистились от скорлупы. Считается, что очень свежие яйца чистятся хуже всего. Однако есть один секрет, который значительно облегчит вам дело. Этим секретом пользуются китайцы перед началом варки яиц. Они утверждают, что европейцы допускают одну большую ошибку.

Как правильно варить яйца

Многие хозяйки достают яйца из холодильника, бросают их в холодную воду и сразу ставят на плиту. Однако китайцы утверждают, что так делать нельзя.

Яйца стоит оставить в воде хотя бы на 10 минут перед тем, как ставить кастрюлю на огонь. Лишь после этого яйца можно начинать варить.

После окончания варки с яиц нужно слить горячую воду и несколько раз промыть их холодной водой. Также сваренные яйца нужно оставить в холодной воде минут на 10 и лишь после этого начинать чистить их.

Сколько варить яйца

Время варки яиц зависит именно от того, какой вы хотите получить желток - жидкий или густой:

всмятку - 4 минуты,

заварные и твердые яйца всмятку - 6 минут,

сливочные яйца вкрутую - 7 минут,

твердые яйца - 8 минут,

яйца, сваренные вкрутую - 9-10 минут.

Стоит отметить, что куриные яйца ни в коем случае нельзя варить дольше 10 минут после кипения. Ведь они буквально могут превратиться в отраву.

Смотрите видео с рецептом омлетных мафинов:

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