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Безошибочно получите любой желток: сколько времени нужно варить яйца

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2023, 15:59 обновлено 11 апреля, 16:15
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Нужно запомнить то, что после закипания воды нельзя варить яйца дольше 10 минут. Иначе они просто превратятся в отраву.
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Сколько нужно варить яйца / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Время от времени каждая хозяйка варит яйца. Ведь этот простой ингредиент добавляет вкуса многим блюдам. Кто-то любит яйца сваренные вкрутую, а кто-то - всмятку. Однако тут очень легко ошибиться и не угадать со временем.

Мы разобрались, сколько же варить куриные яйца, чтобы получить разный желток.

Сколько варить яйца

Время варки яиц зависит именно от того, какой вы хотите получить желток - жидкий или густой:

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  • всмятку - 4 минуты,
  • заварные и твердые яйца всмятку - 6 минут,
  • сливочные яйца вкрутую - 7 минут,
  • твердые яйца - 8 минут,
  • яйца, сваренные вкрутую - 9-10 минут.

Стоит отметить, что куриные яйца ни в коем случае нельзя варить дольше 10 минут после кипения. Ведь они буквально могут превратиться в отраву.

Что будет с яйцами, если их переварить

Всё дело в том, что во время варки куриных яиц выделяется сероводород, который может проникнуть внутрь яйца. При воздействии с железом, которое содержится в желтке, появляются сульфиды. На это сразу же может указать синеватый цвет желтка.

А вот сера, которая содержится в белке, при сочетании с водородом образует токсичный газ. Чтобы избежать переваривания яиц, их нужно обязательно положить в холодную воду сразу после варки.

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