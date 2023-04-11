Безошибочно получите любой желток: сколько времени нужно варить яйца

Время от времени каждая хозяйка варит яйца. Ведь этот простой ингредиент добавляет вкуса многим блюдам. Кто-то любит яйца сваренные вкрутую, а кто-то - всмятку. Однако тут очень легко ошибиться и не угадать со временем.
Мы разобрались, сколько же варить куриные яйца, чтобы получить разный желток.
Сколько варить яйца
Время варки яиц зависит именно от того, какой вы хотите получить желток - жидкий или густой:
- всмятку - 4 минуты,
- заварные и твердые яйца всмятку - 6 минут,
- сливочные яйца вкрутую - 7 минут,
- твердые яйца - 8 минут,
- яйца, сваренные вкрутую - 9-10 минут.
Стоит отметить, что куриные яйца ни в коем случае нельзя варить дольше 10 минут после кипения. Ведь они буквально могут превратиться в отраву.
Что будет с яйцами, если их переварить
Всё дело в том, что во время варки куриных яиц выделяется сероводород, который может проникнуть внутрь яйца. При воздействии с железом, которое содержится в желтке, появляются сульфиды. На это сразу же может указать синеватый цвет желтка.
А вот сера, которая содержится в белке, при сочетании с водородом образует токсичный газ. Чтобы избежать переваривания яиц, их нужно обязательно положить в холодную воду сразу после варки.
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