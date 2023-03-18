Лайфхак, который всех удивит: зачем опытные хозяйки бросают лимон в воду для варки яиц

Оказывается, что лимонный сок может уберечь яичную скорлупу от потрескиваний.

Зачем добавлять лимон в воду для варки яиц / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Многие хозяйки уже во всю начинают готовиться к светлому празднику Пасхи. Найти рецепт вкуснейшего кулича, купить красители для яиц или собрать природные средства для покраски скорлупы - эти лишь минимальная часть того, что необходимо сделать перед праздником.

Однако даже на этапе покраски яиц у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Краска ляжет идеально только в том случае, если у вас будет хорошо сваренное яйца, а скорлупа не треснет.

Но что же делать, чтобы избежать такого? Ведь скорлупа может треснуть не только если переварить яйцо, но и намного раньше.

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Оказывается, выход из этой ситуации есть и он невероятно простой. Все опытные хозяйки добавляют в воду для варки яиц не только соль, но и лимон.

Зачем добавлять лимон в воду для варки яиц

Все дело в том, что сок лимона позволяет уберечь скорлупу от потрескиваний. Вам необходимо добавить всего дольку лимона или добавить немного лимонного сока. Это можно добавлять даже в холодную воду.

Также вы точно заметите, как во время очистки яиц от скорлупы, она будет просто слетать. С лимонным соком у вас не будет трудностей с тем, чтобы белок остался максимально целым, а не приставал к скорлупе.

Немало важным является этап после того, как вы сварили яйца. Горячую воду обязательно нужно смыть, после чего залить яйца холодной водой. Через пару минут воду нужно поменять, так как яйца были достаточно горячими и из-за этого вода быстро стала теплой.

Ранее Главред рассказывал о том, как правильно красить яйца.

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