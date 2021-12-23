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Есть ли простые способы облегчить симптомы гриппа - ответ ученых

23 декабря 2021, 01:08
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В период болезни, говорят эксперты, организму необходимо как можно больше воды, однако энергетики и минералку лучше всего заменить на иные напитки.

Простуда
Есть ли простые способы облегчить симптомы гриппа - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Для того, чтобы попытаться облегчить симптомы гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), заболевшим людям нужно пить как можно больше жидкости. Об этом сообщает пишет "Ридус" со ссылкой на экспертов.

Простудные заболевания сопровождаются лихорадкой, болью в горле, заложенностью носа, ломотой в теле, ознобом, а также слабостью. В период болезни организму необходимо как можно больше воды, однако энергетики и минералку лучше заменить на чай, морс, воду или куриный бульон. Кроме того, спать в период лечения надо подольше, не менее восьми-десяти часов в день

Ломоту в теле и головную боль снимет обезболивающее, но злоупотреблять им не стоит, так как возможны побочные эффекты. Медики посоветовали: если температура тела не выше 38 градусов, можно принять ванну и полежать в теплой воде 10-15 минут. Это снизит напряжение и боль в мышцах. Кроме того, следует полоскать горло и промывать нос соленой водой. Это простой способ убрать заложенность. Готовят раствор, используя 250 миллилитров воды и половину чайной ложки соли, подытожили эксперты.

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Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, нужно ли родителям детей, которые часто болеют, обращаться к иммунологу или стоит начать "закалять" ребенка.

По мнению медика, родителям нужно создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. Для этого его необходимо:

  • поменьше кормить;
  • побольше поить;
  • поддерживать режим прохладного воздуха;
  • промывать нос солевыми растворами.
viber
здоровье грипп ОРВИ
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