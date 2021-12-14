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Эксперт посоветовала, как продукты лучше всего есть при простуде

14 декабря 2021, 21:32

Есть определенное количество пищи, с помощью которой можно ускорить процесс выздоровления организма от простуды, говорит известный нутрициолог Марина Макиша.

Простуда
Эксперт посоветовала, как продукты лучше всего есть при простуде / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество пищи, с помощью которой можно ускорить процесс выздоровления организма от простуды. Об этом известный специалист-нутрициолог Марина Макиша рассказала в комментариях на YouTube-канале "Москва 24 - Доктор 24".

"Поскольку организму нужен белок и в период простуды он ослаблен, то лучше выбирать или птицу, или легкую нежирную рыбу", — поделилась она.Кроме того, Макиша рекомендует людям обратить внимание на овощи и фрукты, поскольку они могут помочь ускорить выздоровление тела – ведь в их составе за счет витаминов и полезных веществ.Также справиться с простудой, говорит нутрициолог, помогут различные крупы и полезные каши (ведь организму нужна громадное количество энергии для восстановления из сложных углеводов)."В период болезни мы добавляем в свой рацион кисломолочные или ферментированные продукты, чтобы они стимулировали иммунную систему", − рассказала Макиша.Кроме того, нутрициолог отлдельно упомянуло полезность клюквенного морса. Этот напиток, говорит она, крайне хорошо устраняет симптомы обезвоживания, а также содержит множество активных органических кислот-антибиотиков.

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Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, нужно ли родителям детей, которые часто болеют, обращаться к иммунологу или стоит начать "закалять" ребенка.

По мнению медика, родителям нужно создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. Для этого его необходимо:

  • поменьше кормить;
  • побольше поить;
  • поддерживать режим прохладного воздуха;
  • промывать нос солевыми растворами.
viber
здоровье организм
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