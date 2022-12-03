Еще и в пирамидки выстраивают: зачем японцы ставят соль в туалете

Японцы придают соли множество мистических свойств, например, отгонять злых духов и привлекать удачу.
Японцы всегда славились своими различными инновациями и в то же время тем, что до сих пор чтут обряды своих предков. Часть из которых связана с солью.
Японцы придают соли множество мистических свойств, например, отгонять злых духов и привлекать удачу. Если нужно что-то очистить от плохой энергетики, это посыпают солью.
Еще мы рассказывали, что всем известную поваренную соль можно использовать не только для усиления вкуса блюд.
Интересно, что даже в ванных комнатах и туалетах японцы оставляют соль.
Зачем они так делают?
Японцы верят, что злые духи могут проникать в дом через вентиляционные отверстия или открывающиеся окна, а потому нужно обезопасить дом. Но просто рассыпать соль в туалете не очень разумно.
Потому они оставляют небольшие мисочки с солью или делают из них пирамидки. Чаще всего они трехгранные, но возможны и вариации. Нередко такие пирамидки можно встретить и в других местах, где хозяева решили тоже не просто рассыпать.
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