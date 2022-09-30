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Обычна соль творит чудеса: лайфхаки, которыми мало кто пользуется

30 сентября 2022, 16:26

Соль поможет избавиться от многих неприятностей,  как на кухне, так и за ее пределами.

соль
Как использовать соль не назначению / pixabay.com

Всем известную поваренную соль можно использовать не только для усиления вкуса блюд. Она просто незаменима в целом ряде случаев и поможет вам избавиться от многих неприятностей, как на кухне, так и за ее пределами.

Разбрызгивание масла

Многим из нас знакома ситуация, когда при жарке масло разбрызгивается по сторонам. Избавиться от этого очень легко - просто насыпьте немного соли в такое масло.

Поможет с пятнами

Соль поможет справиться с пятнами от сбежавшего молока - замочите их водой и посыпьте солью на некоторое время, после чего удалить их будет очень легко.

Избавит от трещин на яйцах

Добавляйте соль в воду, где варятся яйца в скорлупе - это предотвратит трещины на них, и упростит их чистку.

Поможет потушить пожар

Если что-то на кухне загорелось, высыпанная в огонь соль предотвратит пожар.

Очистит утюг

Если подошва утюга загрязнилась, очень просто почистить ее с помощью соли. Разогрейте утюг до максимальной температуры без функции пара и прогладьте ним насыпанную соль самого мелкого помола.

Соль+лимонный сок

Из соли и лимонного сока или уксуса получится отличное натуральное чистящее средство для борьбы с загрязнениями и пятнами на посуде.

Соль+уксус

Сама соль или та же комбинация соли с уксусом или лимонным соком поможет избавиться от плесени, например, в ванной комнате.

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Автор: Сергей Кущ
соль лайфхак
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