Обычна соль творит чудеса: лайфхаки, которыми мало кто пользуется

Соль поможет избавиться от многих неприятностей, как на кухне, так и за ее пределами.
Всем известную поваренную соль можно использовать не только для усиления вкуса блюд. Она просто незаменима в целом ряде случаев и поможет вам избавиться от многих неприятностей, как на кухне, так и за ее пределами.
Разбрызгивание масла
Многим из нас знакома ситуация, когда при жарке масло разбрызгивается по сторонам. Избавиться от этого очень легко - просто насыпьте немного соли в такое масло.
Поможет с пятнами
Соль поможет справиться с пятнами от сбежавшего молока - замочите их водой и посыпьте солью на некоторое время, после чего удалить их будет очень легко.
Избавит от трещин на яйцах
Добавляйте соль в воду, где варятся яйца в скорлупе - это предотвратит трещины на них, и упростит их чистку.
Поможет потушить пожар
Если что-то на кухне загорелось, высыпанная в огонь соль предотвратит пожар.
Очистит утюг
Если подошва утюга загрязнилась, очень просто почистить ее с помощью соли. Разогрейте утюг до максимальной температуры без функции пара и прогладьте ним насыпанную соль самого мелкого помола.
Соль+лимонный сок
Из соли и лимонного сока или уксуса получится отличное натуральное чистящее средство для борьбы с загрязнениями и пятнами на посуде.
Соль+уксус
Сама соль или та же комбинация соли с уксусом или лимонным соком поможет избавиться от плесени, например, в ванной комнате.
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