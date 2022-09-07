Соль - лучший помощник при уборке: "бабушкины" лайфхаки, которые переплюнут магазинные аналоги

Соль - дешевое и доступное средство. Зная как ее правильно использовать, результат превзойдет все ожидания.
Соль есть в каждом доме и знающие женщины всегда рекомендуют ее использовать не только в кулинарии, но и при уборке.
Как избавиться от запаха рыбы или лука при помощи соль?
Проверенный "бабушкин" способ: протереть проблемные поверхности слегка подогретой солью, после чего хорошенько промыть. С помощью этой специи можно сравнительно легко и быстро избавить от подобного запаха и руки, только для этого соль необязательно подогревать, а руки потом следует ополоснуть с мылом.
Соль, как моющее средство
С ее помощью многие пенсионерки отмывают пригар на эмалированных кастрюлях. Сначала они протирают эти пятна солью, затем оставляют на ночь в соленой воде, а наутро наливают в посуду воду и доводят ее до кипения, после чего легким движением хозяйственной губки приводят кастрюлю в первозданный вид.
Готовим к эксплуатации сковородку
Чтобы она служила верой и правдой как можно дольше, ее дно сначала засыпают солью и прогревают на огне, после чего смазывают жиром и греют еще раз. Также она помогает быстро очистить столешницу от остатков теста после приготовления выпечки.
Используем соль в ванной
Если вентиляция в вашем санузле не справляется со своей работой и в помещении постоянно стоит характерный затхлый запах, можно попробовать решить эту проблему можно с помощью соли. Просто насыпьте некоторое ее количество в открытую емкость и поставьте в укромное место. Запах сырости вскоре должен сойти на нет.
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