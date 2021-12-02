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Эксперты объяснили, чем опасно чрезмерное употребление некоторых витаминов

2 декабря 2021, 10:41

Лучше всего не превышать рекомендуемые дозы употребления витаминов, потому как это может вызвать различные проблемы со здоровьем, говорят эксперты.

Волосы
Эксперты объяснили, чем опасно чрезмерное употребление некоторых витаминов / ua.depositphotos.com

Прием слишком большого количества витаминов может иметь негативные последствия для волос. Об этом сообщает британское издание Express.

Выпадение волос, говорят ученые, вполне естественное явление, однако, если человек теряет более 125 волос в день, то легко может заметит их истончение.

Было обнаружено, что чрезмерное количество селена и слишком много витамина А вызывают выпадение волос.

В клинике по пересадке волос Wimpole говорят, что, хотя витамин А является жизненно важной частью здорового и сбалансированного питания, как и все остальное, его следует употреблять в умеренных количествах.

Всемирная организация здравоохранения причисляет алопецию (выпадение волос) к результату хронической токсичности витамина А.

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На самом деле, лучше всего не превышать рекомендуемые дозы употребления витаминов, потому как это может вызвать различные проблемы со здоровьем.

Более того, чрезмерное количество селена также может способствовать выпадению волос у некоторых людей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предостерег украинцев от крайне частого употребления комплексных витаминов в таблетках.

Комаровский, в частности, отметил, что если человек полноценно и разнообразно питается, то таблетки ему не нужны. Так полагают в ВОЗ, делая исключение для витамина D, поскольку солнце — источник этого витамина — вредно действует на кожу.

viber
здоровье витамины организм
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