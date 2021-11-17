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Врач рассказала, можно ли восполнить дефицит витамина D без лекарств

17 ноября 2021, 01:15

Эндокринолог Татьяна Бочарова особо отметила, что в целом всем людям с мая по сентябрь нынешнего года крайне важно принимать солнечные ванны.

Витамины
Врач рассказала, можно ли восполнить дефицит витамина D без лекарств / iPhones

Есть определенное количество продуктов, которые помогут частично восполнить недостаток витамина D в организме. Об этом эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала в комментарии РИА Новости.

По ее словам, в рацион обязательно нужно включить жирную рыбу (лосось, тунец, треска и сардины), а также яичный желток.

"Кроме того, сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески", — заявила Бочарова.

Эндокринолог отметила, что в целом всем людям с мая по сентябрь нынешнего года крайне важно принимать солнечные ванны.

"Есть российские рекомендации, сколько витамина Д нужно в сутки: для взрослых это 600-800 МЕ (международных единиц); тем, кто старше 50 лет, — 800-1000 МЕ — для прочности костей нужно больше ресурсов", — подытожила Бочарова.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предостерег украинцев от крайне частого употребления комплексных витаминов в таблетках взрослыми и детьми.

Комаровский, в частности, отметил, что если человек полноценно и разнообразно питается, то таблетки ему не нужны. Так полагают в ВОЗ, делая исключение для витамина D, поскольку солнце — источник этого витамина — вредно действует на кожу.

viber
здоровье витамин D
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