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Эксперт рассказала о волшебной силе орехов и объяснила, нужно ли их обжаривать

12 ноября 2021, 03:25

Орехи можно есть в качестве перекуса и добавлять к основным приемам пищи – в салаты, каши, сочетать с фруктами. Таким образом, питание будет сбалансированным.

орехи_грецкий орех_фундук_семечки_миндаль
ВОЗ рекомендует взрослым обязательно кушать орехи / 1zoom.ru

Орехи – вкусный и полезный продукт, который отлично подойдет для правильного перекуса. Диетолог Светлана Фус рассказала, о чудодейственной силе орехов и указала на частую ошибку при их употреблении. Оказалось, что орехи нежелательно обжаривать, но есть и исключения в этом правиле.

По словам эксперта, орехи - это концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). В них достаточно много жиров (50–65 г на 100 г).

"Но главным образом это полезные жиры в своей натуральной форме, которых не коснулась промышленная обработка. Значительная часть жиров в орехах – ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Благодаря им орехи положительно влияют на фукционирование сердечно-сосудистой системы и мозга", - написала Фус на своей странице в Facebook.

Орехи очень сытные и хорошо насыщают, потому что в их состав входят белки, углеводы в сочетании с жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами. Всемирная организация здравоохранения призывает включать взрослым в рацион здорового питания продукты, богатые растительным белком – фрукты, овощи, бобовые, цельные злаки, а также орехи.

Какие орехи покупать

Желательно покупать орехи только в скорлупе - она защищает ценные жиры и витамин Е от окисления.

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"Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Очистив от скорлупы, ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е", - посоветовала диетолог.

В чем польза орехов / Фото facebook.com/svetlanafus

Нужно ли обжаривать орехи?

По словам Светланы Фус, поджаривание орехов – большая ошибка в современном питании, поскольку высокая температура разрушает жиры и снижает содержание витаминов.

"Также подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи тоже далеко не лучший выбор. Поэтому советую есть орехи в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей", - отметила диетолог.

Впрочем, есть и исключения из этого правила. Например, миндаль. Его обязательно необходимо подвергать термической обработке перед употреблением.

"Ведь в миндале содержится цианогликозид амигдалин (3-5%), продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь, выделяется синильная кислота – один из сильнейших ядов. Поэтому употребление горького миндаля в сыром виде опасно для здоровья", - рассказала эксперт.

Неочищенные сырые орехи кешью также не используются, поскольку между скорлупой и оболочкой ореха содержатся токсичные вещества. Поэтому их сначала извлекают из скорлупы и оболочки и подвергают термической обработке, при которой разрушаются токсины.

Сырой арахис может вызвать нарушения пищеварения и часто является причиной пищевой аллергии.

Как употреблять орехи и с чем их сочетать

Диетолог советует добавлять орехи к основным приемам пищи – в салаты, каши, сочетать их с фруктами. Таким образом, прием пищи будет сбалансированным.

Сколько орехов можно съесть в день

Можно есть сырые орехи по одной порции каждый день, что составляет около 20-30 грамм. Например, 10 – 15 орехов миндаля, или 3 – 4 шт. грецкого ореха, или 20 – 25 фисташек, или лесного ореха (фундука) – 10 шт.

"Еще один плюс орехов – то, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценной еды", - отметила диетолог.

При этом нужно не забывать, что орехи очень калорийны. Употребление орехов в больших количествах может вызвать боли в желчном пузыре. Кроме того, у некоторых людей орехи вызывают аллергическую реакцию. В таком случае их не следует употреблять даже в малых количествах.

Можно ли есть орехи детям

Детям до трех лет давать орехи не стоит, так как они не усваиваются. Плюс у детей часто бывает аллергия на арахис и грецкий орех. Вводить в рацион орехи нужно очень осторожно, посоветовала эксперт.

Как сообщал Главред, ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какой орех является самым полезным для организма. По ее словам, это миндаль. Он лидирует по содержанию жиров и минеральных веществ, в нем много магния и цинка. Кроме того, этот орех практически не имеет противопоказаний.

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здоровье орехи диетолог Светлана Фус
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