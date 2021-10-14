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Какой орех полезнее всего для сердца и сосудов - ответ диетолога

14 октября 2021, 04:14
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Состояние кожи при употреблении определенного вида орехов улучшается, появляется здоровый блеск лица, а волосы становятся гораздо более шелковистыми и пышными.

Орехи
Какой полезнее всего для сердца и сосудов - ответ диетолога / flickr.com / Basil D B

Кедровые орехи помогают сохранить молодость и здоровье сердечно-сосудистой системы ‒ благодаря витамину Е. Об этом заявил диетолог и нутрициолог (специалист по здоровому питанию) Евгений Арзамасцев.

"Витамином Е особенно богаты кедровые орехи. Витамин крайне положительно влияет на нашу кожу, а именно кожа является залогом нашей молодости", — рассказал он.

Состояние кожи при употреблении данных орехов улучшается, появляется здоровый блеск лица, а волосы становятся гораздо более шелковистыми и пышными. Кроме того, наличие большого количества меди в орехах снижает вероятность появления седых волос, сказал он.

"В кедровых орешках содержится более 60 процентов от суточной нормы витамина Е. То есть необходимо съесть совсем немного, чтобы восполнить суточную норму", — сказал Арзамасцев.

Медик также отметил, что кедровые орехи богаты калием, магнием и марганцем, которые крайне полезны для сердечно-сосудистой системы.

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Напомним, ранее, сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.

viber
здоровье орехи тело
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