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Спасают сердце и сосуды: какие орехи полезнее всего и кому они идут во вред

20 августа 2021, 05:29

Чем полезны орехи для мужчин и женщин, а также чем вредны орехи и кому больше всего – объяснила в комментарии Главреду врач-диетолог.

Полезность орехов рейтинг и вред кому можно есть орехи каждый день
Полезность орехов: рейтинг и вред, кому можно есть орехи каждый день / 1zoom.ru

Из трех Спасов православным осталось отпраздновать только Ореховый Спас 2021. В этот праздник в церквях святят орехи и хлеб. Заодно орехи щедро добавляют в праздничные блюда.

Польза орехов несомненна: их присутствие в рационе помогает снизить стресс и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, они борются с воспалительными процессами в организме (в том числе ингибиторы протеаз, которые входят в их состав, замедляют развитие рака). Также орехи едят для профилактики анемии и проблем с артериальным давлением. Однако орехи имеют и свои противопоказания.

Читайте такжеЧистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опаснаЧто будет, если есть орехи каждый день, какие орехи полезнее всего и какой самый вредный орех, в комментарии Главреду поведала wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева.

"Орехи богаты жирами, и в зависимости от соотношения в них жирных кислот омега-6 к омега-3 мы можем расценить пользу и вред того или иного ореха. Это соотношение очень важное, так как омега-3 полезная жирная кислота и защищает нас от многих заболеваний – а вот избыток и преобладание в рационе омега-6, наоборот, будет вызывать воспаление в организме", – пояснила эксперт.

Она уточнила, что с позиции соотношения этих жирных кислот самым полезным будет грецкий орех, на втором месте макадамия и на третьем – пекан. А вот самым вредным является миндаль, поскольку в нем омега-6 очень много, то же самое касается и арахиса (хоть это вовсе и не орех, а боб – но многие ошибочно считают его именно орехом).

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Можно ли есть грецкие орехи каждый день

Wellness-диетолог объяснила, почему нужно есть орехи практически ежедневно. При этом она отметила, что норма орехов в день – около трех штук.

"Грецкий орех можно и нужно употреблять каждый день из-за его пользы для работы головного мозга, ЖКТ (даже при гастритах рекомендуется), сердечно-сосудистой системы и повышения иммунитета. Вопрос только в количестве: 3-4 штучек будет вполне достаточно", – рассказала Кихтева.

При этом врач подчеркнула, что очень важно употреблять орех, который хранился в скорлупе. При долгом пребывании на солнце и воздухе жиры в орехах быстро окисляются.

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Кому вредно есть орехи и как снизить вред орехов

Нельзя употреблять орехи людям с аллергическими реакциями, подчеркнула диетолог.

"Орехи достаточно сильно аллергенны. Не все виды орехов подойдут при синдроме раздражённого кишечника", – пояснила Кихтева.

Она также дала совет, как снизить вред орехов. Этот простой рецепт не требует особых усилий.

"Если у вас возникает дискомфорт после употребления орехов, то вымачивайте их на ночь в обычной воде, а утром (после того как просушите) можно кушать. Вымачивание снижает уровень лектинов – веществ, которые могут вызывать воспалительную реакцию в ЖКТ", – поделилась секретом, как повысить полезные свойства орехов, Татьяна Кихтева.

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