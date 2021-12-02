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Эксперт подробно рассказала, как наладить отток желчи

2 декабря 2021, 13:23

Проблемы с желчным пузырем часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психоэмоциональным стрессом и неврозами.

Желчь
Эксперт подробно рассказала, как наладить желчеотток / ua.depositphotos.com

Дискинезия и дисрегуляция желчного пузыря часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психоэмоциональным стрессом и неврозами. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram известный нутрициолог Евгения Хелс.

Медики различают недостаточную (гипокинез) и чрезмерную (гиперкинез) работу желчного пузыря.

Гипокинез чаще встречается у людей с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) – отсюда и гипотериоз, дисплазия соединительной ткани, врожденной недостаточностью гормонов коры надпочечников. В таком состоянии еда плохо переваривается − после еды лучше походить, чтобы переключиться из напряжения, тоже касается людей с паническими атаками. У таких людей часто непереносимость абсолютно на все препараты. Уже сейчас начните:

  • ранний отход ко сну и восстановление циркадных ритмов;
  • ранний подъем;
  • контрастный душ;
  • гимнастика, особенно для желчного;
  • дыхательные практики;
  • обязательно теплая еда;
  • акупунктурные коврики;
  • поход к остеопату;
  • перед едой - несколько глотков горячей воды.
  • проконсультируйтесь с врачом.

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Напомним, ранее диетолог Ольга Кобоева рассказала, что самая бюджетная каша – перловка – обладает множеством полезных свойств, ее можно кушать всем без исключения.

Перловая каша, по словам специалистки, может продлить молодость, ее даже называют "кашей красоты".

viber
здоровье организм желчный пузырь
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