Эксперт подробно рассказала, как наладить отток желчи

Эксперт подробно рассказала, как наладить желчеотток / ua.depositphotos.com

Дискинезия и дисрегуляция желчного пузыря часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психоэмоциональным стрессом и неврозами. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram известный нутрициолог Евгения Хелс.

Медики различают недостаточную (гипокинез) и чрезмерную (гиперкинез) работу желчного пузыря.

Гипокинез чаще встречается у людей с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) – отсюда и гипотериоз, дисплазия соединительной ткани, врожденной недостаточностью гормонов коры надпочечников. В таком состоянии еда плохо переваривается − после еды лучше походить, чтобы переключиться из напряжения, тоже касается людей с паническими атаками. У таких людей часто непереносимость абсолютно на все препараты. Уже сейчас начните:

ранний отход ко сну и восстановление циркадных ритмов;

ранний подъем;

контрастный душ;

гимнастика, особенно для желчного;

дыхательные практики;

обязательно теплая еда;

акупунктурные коврики;

поход к остеопату;

перед едой - несколько глотков горячей воды.

проконсультируйтесь с врачом.

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