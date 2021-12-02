Эксперт подробно рассказала, как наладить отток желчи

Проблемы с желчным пузырем часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психоэмоциональным стрессом и неврозами.
Дискинезия и дисрегуляция желчного пузыря часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психоэмоциональным стрессом и неврозами. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram известный нутрициолог Евгения Хелс.
Медики различают недостаточную (гипокинез) и чрезмерную (гиперкинез) работу желчного пузыря.
Гипокинез чаще встречается у людей с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) – отсюда и гипотериоз, дисплазия соединительной ткани, врожденной недостаточностью гормонов коры надпочечников. В таком состоянии еда плохо переваривается − после еды лучше походить, чтобы переключиться из напряжения, тоже касается людей с паническими атаками. У таких людей часто непереносимость абсолютно на все препараты. Уже сейчас начните:
- ранний отход ко сну и восстановление циркадных ритмов;
- ранний подъем;
- контрастный душ;
- гимнастика, особенно для желчного;
- дыхательные практики;
- обязательно теплая еда;
- акупунктурные коврики;
- поход к остеопату;
- перед едой - несколько глотков горячей воды.
- проконсультируйтесь с врачом.
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