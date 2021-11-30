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Эксперт назвала продукты, которые берегут и поддерживают желчный пузырь

30 ноября 2021, 15:34

Чтобы в должной мере оберегать желчный пузырь и обеспечивать его качественную работу, говорит известный нутрициолог Евгения Хелс, нужно придерживаться диеты.

Желчный пузырь
Эксперт назвала продукты, которые берегут и поддерживают желчный пузырь / ua.depositphotos.com

Желчный пузырь "любит" теплую воду и горькие вкусы с горечью, но не особо "любит" − бобовые и семечки. Известный нутрициолог Евгения Хелс рассказала на своей странице Instagram, как стоит правильно питаться для поддержания желчного.

Как правильно питаться для поддержания желчного пузыря:

  • Пить достаточное количество воды, лучше теплой, она расслабляет спазмы в пищеварительной системе (1,5-2 л).
  • Рекомендую добавлять масло ГХИ, кокосовое молоко, кокосовое масло, масло МСТ.
  • Минеральные воды слабой минерализации: за 20 минут до еды.
  • Хорошо добавить горькие вкусы и горечи (экстракт одуванчика, подорожника, популин и др.).
  • Хорошо выбрасывается желчь на жирные продукты (из-за гормона холецистокинина). Но избыток жиров также плох, потому что у организма нет ресурса его переварить, и, скорее всего, вызовет диарею или жирный стул, поэтому добавляем немного в свой рацион.

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Напомним, ранее диетолог Ольга Кобоева рассказала, что самая бюджетная каша – перловка – обладает множеством полезных свойств, ее можно кушать всем без исключения.

Перловая каша, по словам специалистки, может продлить молодость, ее даже называют "кашей красоты".

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