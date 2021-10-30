Топ-3 самых опасных продуктов для кишечника - ответ медика

Топ-3 самых опасных продуктов для кишечника / ua.depositphotos.com

Для того, чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, следует придерживаться средиземноморской диеты и избегать ряда опасных продуктов. Об этом в комментарии порталу Focus немецкий врач Томас Фрилинг.

В стоп-лист вредной для кишечника пищи медик включил сахар. Специалист объяснил, что в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий. Далее в перечне идут соленые, копченые и колбасные изделия.

"Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю", — пояснил Фрилинг.

Кроме того, он напомнил и о "плохих" жирах ‒ они содержатся, к примеру, в майонезе, маргарине и свином сале.

В то же время Фрилинг составил перечень полезной пищи. Первое место в нем заняли бобы и овощи — в них содержатся балластные вещества (клетчатка). Далее идут бананы, богатые инулином, источник ненасыщенных жирных кислот — рыба, фруктовые пюре с пектином, а также картофель в мундире и серый хлеб.

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