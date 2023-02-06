Чего боится Путин: астролог назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войной

Астролог Влад Росс рассказал, что вселяет ужас в Путина и является его личным кошмаром, а также объяснил, почему он не боится Гааги.

Астролог Влад Росс рассказал, какие кошмары Путина в 2023 году могут стать реальностью / сайт Кремля, Главред

В разгар кровопролитной войны, которую Россия ведет против Украины, лидера РФ Владимира Путина преследуют три страха, и некоторые из них весьма оправданы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Самым большим кошмаром Путина, по словам астролога, являются беспилотники – он боится, что с помощью одного из них он будет уничтожен.

"Больше всего Путин боится дронов, поэтому комплексы "Панцирь" были установлены на крышах домов в Москве, а также на Урале, чтобы прикрывать бомбоубежище. Он подстраховывается на случай, если дроны прошьют всю российскую систему ПВО – в надежде, что "Панцири" обезвредят хотя бы часть беспилотников. Путин больше всего боится, что прилетит беспилотник и убьет лично его. Так в свое время был уничтожен главнокомандующий иранских войск пару лет назад", – отметил Влад Росс.

Второй кошмар Путина, по мнению астролога, является страх того, что его отравят.

"Поэтому он всегда стремился окружать себя только проверенными людьми, тем более, тщательно отбирались повара. В свое время Путин доверял Пригожину, а сейчас он уже не доверяет никому, поскольку его страх быть отравленным стал невероятно силен. Он окружил себя пробовальщиками, но это его не обезопасит, ведь и они могут принять противоядие перед тем, как съесть отравленную пищу или выпить чай с Новичком", – рассказал Влад Росс.

По словам астролога, Путин боится повторить участь Сталина, то есть боится отравления, и это не напрасно – российского диктатора действительно могут отравить.

"Черная Луна, связанная с ядами и отравлениями, войдет в дом смерти Путина в мае-июне 2023 года, и именно в это время его могут отравить", – уточнил Росс.

Третий страх Путина – полеты на самолетах и вертолетах, убежден астролог.

"23 февраля 2014 года, улетая из Сочи после Олимпиады, Путин едва не разбился – его вертолет практически падал вниз, но в последний момент удалось выровнять ситуацию. С тех пор он боится падения с высоты и того, что собьют его самолет. Потому даже в Минск он летал на трех самолетах – в двух из них находились двойники, в третьем был Путин", – отметил Влад Росс.

Астролог напомнил пророчество монаха Авеля, в котором говорилось, что "карлик, может уйти в пучину, находясь в лабиринте в последние годы своей жизни", при этом под пучиной, похоже, подразумевались морские воды.

"Думаю, самолет Путин может упасть в пучину. Хотя, может, так монах описывал атомную войну", – добавил Росс.

А вот Гааги и трибунала Путин не боится, уверен астролог.

"Он туда физически не долетит", – подчеркнул Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт. Также Влад Росс составил прогноз для Украины на 2023 год и рассказал, чем и когда закончится война.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.