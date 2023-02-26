Дьявол символизирует врага: экстрасенс предупредил о сложной ситуации на фронте

Известный экстрасенс Роман Шептицкий озвучил свой прогноз по поводу того, какой будет ситуация на фронтах в Украине с 27 февраля по 5 марта.

Прогноз на следующую неделю от экстрасенса Шептицкого / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Наиболее острой ситуация на фронтах украино-российской войны на следующей неделе будет в среду и четверг – 1-2 марта. Такой прогноз сделал известный экстрасенс Роман Шептицкий в эфире своего YouTube-канала.

"Среда показывает "Аркан дьявола" и "Аркан влюбленных". Враг в какой-то степени может быть где-то смущен тем, что они не получают того, чего хотели. Они уже не понимают, как и чем оправдывать их поражения. Они могут оправдывать только тем, что они еще даже не начинали. Дьявол символизирует врага, который думает, как бы навредить, как сделать хуже, как создать какую-то беду. Поэтому среда у нас идет с восклицательными знаками", — рассказал он.

Шептицкий говорит, что и в четверг,2 марта, украинцам тоже не стоит расслабляться и снижать бдительность.

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"Они (россияне – Главред) поставили себе цель — захватить Донецкую и Луганскую область до конца марта. Поэтому они разведывают, посылают каких-то "засланных казачков", — уточнил Шептицкий.

Кто такой Роман Шептицкий Полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов, таролог, медиум, эзотерик, мистик,

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