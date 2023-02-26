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Дьявол символизирует врага: экстрасенс предупредил о сложной ситуации на фронте

26 февраля 2023, 09:49
Известный экстрасенс Роман Шептицкий озвучил свой прогноз по поводу того, какой будет ситуация на фронтах в Украине с 27 февраля по 5 марта.
Карты таро, Шептицкий
Прогноз на следующую неделю от экстрасенса Шептицкого / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Наиболее острой ситуация на фронтах украино-российской войны на следующей неделе будет в среду и четверг – 1-2 марта. Такой прогноз сделал известный экстрасенс Роман Шептицкий в эфире своего YouTube-канала.

"Среда показывает "Аркан дьявола" и "Аркан влюбленных". Враг в какой-то степени может быть где-то смущен тем, что они не получают того, чего хотели. Они уже не понимают, как и чем оправдывать их поражения. Они могут оправдывать только тем, что они еще даже не начинали. Дьявол символизирует врага, который думает, как бы навредить, как сделать хуже, как создать какую-то беду. Поэтому среда у нас идет с восклицательными знаками", — рассказал он.

Шептицкий говорит, что и в четверг,2 марта, украинцам тоже не стоит расслабляться и снижать бдительность.

видео дня

"Они (россияне – Главред) поставили себе цель — захватить Донецкую и Луганскую область до конца марта. Поэтому они разведывают, посылают каких-то "засланных казачков", — уточнил Шептицкий.

Кто такой Роман Шептицкий

Полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов, таролог, медиум, эзотерик, мистик,

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт - бессмысленный и беспощадный.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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