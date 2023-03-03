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ДТП, ракетные удары и несчастья: Росс назвал самые плохие дни для поездок в марте

3 марта 2023, 01:38
Чтобы избежать неприятностей в пути, лучше планировать путешествия на конкретные даты, говорит гороскоп на март 2023.
Гороскоп, Влад Росс
Влад Росс назвал лучшие и худшие дни для поездок в марте 2023 / ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2023 и рассказал, на какие даты лучше всего планировать путешествия в первый месяц весны.

По словам специалиста, путешествие стоит начинать либо в начале, либо в конце марта-2023. А вот в середине месяца возможны очень сложные ситуации.

"С 11 по 17 марта будет сохраняться опасность взрывов, ДТП, несчастных случаев, ракетных ударов, а в дороге будут задержки, ограничения, лишние расходы, трудности, препятствия", - рассказал Росс в интервью Главреду.

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По словам астролога, самые благоприятные и оптимальные дни для поездок: 1, 18, 26, 27 марта.

"Лучше всего на эти дни покупать билет на самолет – точно избежите неприятностей в пути", - добавил он.

Благоприятные даты для поездок:

  • на море, к водоему – 1-3, 28-30 марта;
  • в санаторий – 3, 20, 29-30 марта;
  • в горы – 18-19 марта;
  • на дачу – 20-21, 26-27 марта;
  • на конференции, семинары, тренинги – 18-19 марта;
  • деловые поездки, командировки – 6, 8, 24-25 марта.

Самые неблагоприятные дни для поездок в марте 2023: 2, 7, 9, 11-17 и 21 число.

Как сообщал Главред, Влад Росс также прогнозировал, что Венера в Овне в марте-2023 будет способствовать внезапным тратам, будет вызывать нетерпение при осуществлении финансовых планов и покупке новых вещей.

Кроме того, Росс рассказал, чего ждать от полнолуния 7 марта всем знакам зодиака.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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