ДТП, ракетные удары и несчастья: Росс назвал самые плохие дни для поездок в марте

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2023 и рассказал, на какие даты лучше всего планировать путешествия в первый месяц весны.
По словам специалиста, путешествие стоит начинать либо в начале, либо в конце марта-2023. А вот в середине месяца возможны очень сложные ситуации.
"С 11 по 17 марта будет сохраняться опасность взрывов, ДТП, несчастных случаев, ракетных ударов, а в дороге будут задержки, ограничения, лишние расходы, трудности, препятствия", - рассказал Росс в интервью Главреду.
По словам астролога, самые благоприятные и оптимальные дни для поездок: 1, 18, 26, 27 марта.
"Лучше всего на эти дни покупать билет на самолет – точно избежите неприятностей в пути", - добавил он.
Благоприятные даты для поездок:
- на море, к водоему – 1-3, 28-30 марта;
- в санаторий – 3, 20, 29-30 марта;
- в горы – 18-19 марта;
- на дачу – 20-21, 26-27 марта;
- на конференции, семинары, тренинги – 18-19 марта;
- деловые поездки, командировки – 6, 8, 24-25 марта.
Самые неблагоприятные дни для поездок в марте 2023: 2, 7, 9, 11-17 и 21 число.
Как сообщал Главред, Влад Росс также прогнозировал, что Венера в Овне в марте-2023 будет способствовать внезапным тратам, будет вызывать нетерпение при осуществлении финансовых планов и покупке новых вещей.
Кроме того, Росс рассказал, чего ждать от полнолуния 7 марта всем знакам зодиака.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Другие новости:
- Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновение
- Гороскоп Таро на март 2023: Ракам - потеря денег, Львам - новая возможность, Девам - плохая новость
- Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеря
- Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликт