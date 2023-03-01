Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2023 и рассказал, чего ждать от полнолуния в первый месяц весны.
По словам специалиста, полнолуние 7 марта совпадет с моментом, когда Сатурн меняет знак зодиака и переходит в Рыбы.
"Это полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса. К слову, февральское полнолуние тоже было не таким уж простым: тогда Уран вызывал резкие и неожиданные события, которые сложно было спрогнозировать. Ситуация в марте тоже будет не слишком безоблачной. Ведь Марс – агрессивная планета, поэтому часто приносит события, которые приводят к разрушениям или переменам, и все это достигается путем силы или активных действий. Поэтому на фронтах можем ждать большой войны", - рассказал Росс в интервью Главреду.
Астролог добавил, что есть риск ДТП и несчастных случаев, стоит быть осторожными.
Полнолуние 7 марта будет в Деве, и оно выделит темы здоровья и повседневных привычек. Многие в ближайшие к полнолунию дни могут быть довольно придирчивы, критичны, привередливы, нетерпеливыми по отношению к другим.
"Поэтому март – не лучшее время для переговоров и выяснения отношений. Стоит уделить больше внимания своему физическому и ментальному здоровью в этом месяце, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор, избавиться от ненужных файлов в компьютере. Также благоприятно избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и души", - посоветовал астролог.
Как сообщал Главред, Влад Росс также прогнозировал, что Венера в Овне в марте-2023 будет способствовать внезапным тратам, будет вызывать нетерпение при осуществлении финансовых планов и покупке новых вещей.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновение
- Гороскоп Таро на март 2023: Ракам - потеря денег, Львам - новая возможность, Девам - плохая новость
- Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеря