Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023

Мартовское полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса. А так как эта планета агрессивная, ситуация будет не слишком безоблачной.

Влад Росс составил гороскоп на март 2023 / Фото pixabay.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2023 и рассказал, чего ждать от полнолуния в первый месяц весны.

По словам специалиста, полнолуние 7 марта совпадет с моментом, когда Сатурн меняет знак зодиака и переходит в Рыбы.

"Это полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса. К слову, февральское полнолуние тоже было не таким уж простым: тогда Уран вызывал резкие и неожиданные события, которые сложно было спрогнозировать. Ситуация в марте тоже будет не слишком безоблачной. Ведь Марс – агрессивная планета, поэтому часто приносит события, которые приводят к разрушениям или переменам, и все это достигается путем силы или активных действий. Поэтому на фронтах можем ждать большой войны", - рассказал Росс в интервью Главреду.

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Астролог добавил, что есть риск ДТП и несчастных случаев, стоит быть осторожными.

Полнолуние 7 марта будет в Деве, и оно выделит темы здоровья и повседневных привычек. Многие в ближайшие к полнолунию дни могут быть довольно придирчивы, критичны, привередливы, нетерпеливыми по отношению к другим.

"Поэтому март – не лучшее время для переговоров и выяснения отношений. Стоит уделить больше внимания своему физическому и ментальному здоровью в этом месяце, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор, избавиться от ненужных файлов в компьютере. Также благоприятно избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и души", - посоветовал астролог.

Как сообщал Главред, Влад Росс также прогнозировал, что Венера в Овне в марте-2023 будет способствовать внезапным тратам, будет вызывать нетерпение при осуществлении финансовых планов и покупке новых вещей.

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