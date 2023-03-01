УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023

1 марта 2023, 01:43
Мартовское полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса. А так как эта планета агрессивная, ситуация будет не слишком безоблачной.
Влад Росс, гороскоп
Влад Росс составил гороскоп на март 2023 / Фото pixabay.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2023 и рассказал, чего ждать от полнолуния в первый месяц весны.

По словам специалиста, полнолуние 7 марта совпадет с моментом, когда Сатурн меняет знак зодиака и переходит в Рыбы.

"Это полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса. К слову, февральское полнолуние тоже было не таким уж простым: тогда Уран вызывал резкие и неожиданные события, которые сложно было спрогнозировать. Ситуация в марте тоже будет не слишком безоблачной. Ведь Марс – агрессивная планета, поэтому часто приносит события, которые приводят к разрушениям или переменам, и все это достигается путем силы или активных действий. Поэтому на фронтах можем ждать большой войны", - рассказал Росс в интервью Главреду.

видео дня

Астролог добавил, что есть риск ДТП и несчастных случаев, стоит быть осторожными.

Полнолуние 7 марта будет в Деве, и оно выделит темы здоровья и повседневных привычек. Многие в ближайшие к полнолунию дни могут быть довольно придирчивы, критичны, привередливы, нетерпеливыми по отношению к другим.

"Поэтому март – не лучшее время для переговоров и выяснения отношений. Стоит уделить больше внимания своему физическому и ментальному здоровью в этом месяце, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор, избавиться от ненужных файлов в компьютере. Также благоприятно избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и души", - посоветовал астролог.

Как сообщал Главред, Влад Росс также прогнозировал, что Венера в Овне в марте-2023 будет способствовать внезапным тратам, будет вызывать нетерпение при осуществлении финансовых планов и покупке новых вещей.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Влад Росс полнолуние Гороскоп на март гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:12

Морковь будет как палка колбасы: как правильно подкармливать овощ солью

01:43

Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023Видео

00:51

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

00:00

Мейхер выгнулась в прозрачном платье и показала кругленькие бедра

28 февраля, вторник
23:45

Россияне готовят массированную ракетную атаку: в ОК "Юг" сообщили об активности вражеской авиацииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:42

"У нее болезнь": Киркоров назвал "настоящую" причину переезда Пугачевой в ИзраильВидео

23:01

"Готовим наших воинов к активным действиям": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

22:48

В начале марта ударит мороз: синоптики дали тревожный прогноз для УкраиныВидео

22:29

"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в мартеВидео

Реклама
22:12

Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

21:58

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

21:50

Алена Мозговая перенесла операцию

21:49

Помчались пожарные и скорые: на аэродроме в российском Ейске произошла мощная "бавовна"Видео

21:36

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

21:05

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантовВидео

21:05

Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой сталаВидео

21:03

Собирают данные из соцсетей: в Литве посоветовали перестать пользоваться популярным приложением

21:02

Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден ПанеттьериВидео

20:56

"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в БахмутеВидео

20:53

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

Реклама
20:38

"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима КремляВидео

20:27

В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16Видео

20:13

"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны ЛитвыВидео

20:04

"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в УкраинеВидео

19:53

"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из ХарьковаВидео

19:49

Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скороВидео

19:39

Кристина Соловий поделилась личным горем

19:20

Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людяммнение

19:07

"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскуюВидео

19:06

"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестойВидео

18:57

"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасностиВидео

18:55

В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митингВидео

18:32

Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семьюВидео

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощВидео

18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

17:20

Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придетсяВидео

17:13

"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

Реклама
16:50

Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

16:43

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

16:26

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

16:24

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

16:14

Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8Видео

16:07

Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 годуВидео

16:01

РФ становится изгоем: Путин стремительно теряет союзников – журналистВидео

15:40

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

15:27

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

15:20

Как можно улучшить жареную картошку: нехитрые способы преобразить привычное блюдоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять