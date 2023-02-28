С деньгами все пойдет наперекосяк: астролог назвал неудачников марта

Влад Росс рассказал, кому стоит готовиться к неудачам, связанным с финансами и деньгами.

Деньги, гороскоп, астрология, Влад Росс / УНИАН, ua.depositphotos.com, Главред

Венера в Овне в марте-2023 будет способствовать внезапным тратам, будет вызывать нетерпение при осуществлении финансовых планов и покупке новых вещей.

Астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал, что март - не самое лучшее время для финансовых рисков.

По его словам, особенно опасно рисковать будет в середине марта. Поэтому никакую недвижимость в середине марта покупать не стоит.

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"Напряженный транзит Венеры и Плутона ожидается 16 марта. Он будет вызывать необычайную страсть, в том числе и в финансовой сфере. Вблизи этого транзита будут расти аппетиты, будет велик соблазн рисковать, вкладывать большие суммы в рекламу, но всего этого лучше не делать и подождать, пока Венера станет спокойнее. Ведь уже в первой половине апреля можно будет принимать какие-то важные финансовые решения", - рассказал астролог.

По его словам, у людей, рожденных 14-17 марта, может быть не очень удачный сумбурный финансовый год. Им стоит готовиться к неудачам, связанным с финансами и деньгами.

"31 марта соединятся Венера и Уран, что сделает окончание месяца довольно нестабильным в плане финансов. Прежде всего, речь идет о 30 и 31 марта. В эти дни риски могут не оправдаться, даже если казалось, что все учтено. Уран всегда вносит неожиданность и невозможность предсказать точные события. Зато это хорошие дни для брокеров, они могут играть на бирже 30-31 марта", - подытожил эксперт.

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