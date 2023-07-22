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Дренаж для цветов: зачем он нужен и как его сделать своими руками

Анна Ярославская
22 июля 2023, 14:00 обновлено 22 июля, 14:17
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Растениям так же, как и людям, нужен кислород. Чтобы корни растения могли дышать, в вазоне должен быть дренаж.
Дренаж для растений
Дренаж для растений жизненно важен / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дренаж для комнатных цветов просто необходим. Он не менее важен, чем правильное освещение, полив или удобрения. Какие виды дренажа бывают и что делать, если нет дренажа для цветов, разобрался Главред.

Если вы хотите приготовить дренаж для цветов своими руками, читайте материал: Почему не стоит выбрасывать скорлупу грецкого ореха: как применить отходы дома и на даче.

Для чего нужен дренаж в цветочном горшке

Растениям так же, как и людям, нужен кислород. Чтобы корни растения могли дышать, в вазоне должен быть дренаж.

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Дренаж поможет не допустить избыточной влажности, которая может привести к загниванию корней, появлению разнообразных бактерий и вредителей.

Кроме того, избыточная влага способствует уплотнению почвы и не только тормозит рост растений, но может стать причиной их увядания и даже гибели.

Поэтому, отвечая на вопрос, обязателен ли дренаж для цветов, ответ будет "да".

Что делать, если нет дренажа для цветов

Самый простой вариант дренажа - это отверстия на дне вазона.

В керамических горшках чаще всего есть одно крупное отверстие, и его достаточно для нормальной жизнедеятельности цветка.

Пластиковые вазоны иногда выпускают совсем без отверстий. Поэтому дно нужно проколоть самостоятельно.

Проще и быстрее всего проделать дырки в дне горшка при помощи электродрели.

Второй вариант: можно нагреть в пламени газовой плиты отвертку, гвоздь или саморез. Примерно через полминуты кончик достаточно раскалится, чтобы им можно было проплавить пластик.

Что лучше использовать для дренажа в горшке

Самый популярный вид дренажа для комнатных цветов – это обожженная глина, средней/мелкой фракции, которая называется керамзит.

Керамзит можно купить в любом цветочном магазине. Он имеет пористую структуру и отлично сохраняет лишнюю влагу, а по мере высыхания грунта и корней возвращает ее им. Таким образом, с такой дренажной смесью грунт никогда не будет пересыхать.

Вермикулит. Безвреден для растения. Внешне напоминает пробковую либо древесную стружку и является прекрасным экологичным материалом. Он хорошо впитывает влагу и удобрения и спустя время продолжает подкармливать растение.

Перлит. Выглядит как небольшие гранулы серого или белого цвета. Имеет вулканическое происхождение. Перлит отлично впитывает влагу, а по мере необходимости отдает ее в почву. Этот материал имеет один недостаток – высокую стоимость.

Из чего сделать дренаж для цветов

Если керамзита дома нет, то дренаж для цветов можно сделать своими руками. Для этой цели подойдут разные материалы, однако нужно учитывать все плюсы и минусы.

Пенопласт. Дренаж из пенопласта имеет один недостаток - корни растения постепенно в него врастают. При пересадке растения нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Керамика. Кусочки керамической посуды нужно выкладывать на дно цветочного горшка выпуклой стороной кверху, а сверху добавить еще слой 5-сантиметровый слой песка. После этого можно спокойно засыпать грунт и садить комнатное растение.

Важно, чтобы черепки не были больших размеров, иначе песок просочится и забьет свободное место, через которое уходит лишняя влага.

Битый кирпич. Такой вид дренажа используется редко и применять его нужно аккуратно, так как острые края могут повредить корни растения. Лучше использовать белый силикатный кирпич, а не глиняный красный, потому что он способен впитывать влагу и при этом сохранять ее, а затем отдавать назад по мере высыхания грунта.

Мох сфагнум. Такой дренаж часто используют для орхидей. Он обладает дезинфицирующими свойствами и хорошо удерживает влагу. Перед использованием его заливают теплой водой примерно на полчаса - это напитает мох влагой и избавит от насекомых. Мох можно собрать самостоятельно осенью на заболоченных/влажных лесных местах.

Древесный уголь. Крупные фракции выкладывают на дно горшка 2-сантиметровым слоем. Уголь будет выполнять функцию не только дренажа, но и удобрения, так как имеет антисептическое действие, адсорбирует соли, регулирует насыщенность влаги.

Ранее Главред писал, что зола - универсальное удобрение, которое содержит калий, кальций и магний. Под какие растения можно насыпать золу, а каким не понравится такая подкормка, читайте в материале: Какие растения любят золу, а какие - нет: когда применять популярное удобрение.

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