Драцена замерзла: как спасти растение от гибели

Если на улице мороз, а драцена стоит на подоконнике, и форточка периодически открыта, скорее всего с растением возникнут серьезные проблемы.

Драцена боится сквозняков и морозов / Фото ua.depositphotos.com

Драцена - очень популярное растение, которое вписывается практически в любой интерьер и отлично смотрится как в офисном помещении, так и дома. В принципе, драцена не очень прихотлива, но иногда с ней могут возникнуть проблемы. Например, у драцены опадают листья и становится мягким ствол. Что делать в этом случае, Главред писал в материале: У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение. Зимой же драцена может замерзнуть. Как спасать зеленую красавицу, будем разбираться.

Сначала стоит выяснить, какое место любит драцена. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, выберите светлое место, недоступное для прямых солнечных лучей.

Драцены с однотонными зелёными листьями хорошо растут в лёгкой тени. Пестролистным нужно много рассеянного света, иначе они потеряют свою окраску.

Если вы все же расположите вазон на теневой стороне, время от времени его нужно переносить, чтобы драцена могла насладиться солнечным светом.

Какие температуры выдерживает драцена

Комфортная температура для драцены в тёплое времени года — от 20 до 30 °С, в холодное — 16-18 °С. Перепадов температуры растение не любит.

Зимой драцену нельзя ставить возле батарей и других отопительных приборов. Но в то же время драцена очень боится сквозняков и морозов. Она замерзает уже при температуре ниже +10 градусов.

Если на улице очень холодно, а вазон стоит на подоконнике, скорее всего с растением возникнут проблемы. Сначала у него начнут замерзать, а потом и подгнивать корни. При открытой форточке пострадают листья - они будут обмораживаться и увядать.

Как спасти цветок драцена

Если замерзла драцена, то сначала нужно определить, какая часть цветка пострадала.

В легких случаях переохлаждения корней первое, что необходимо сделать — это ограничить полив, иначе они начнут загнивать. Полив стоит проводить исключительно через поддон, при этом использовать теплую воду.

Также для восстановления замерзшей драцены можно применять опрыскивание эпином (фитогормональный стимулятор роста).

Если у драцены мягкий ствол, это говорит о гниении цветка. В этом случае нужно обрезать все мягкие места. Острый нож дезинфицируется при каждом следующем надрезе. Обрезать ствол нужно до того места, где он будет твердый и здоровый. В каких-то случаях после обрезки может остаться один пенёк. Но такие меры спасут растению жизнь. Через время, обычно весной, оставшийся отросточек пустит побеги.

Если драцена сбросила листья, а перед этим они начали скручиваться, значит повреждены корни. Спасти драцену поможет пересадка. Кстати, в процессе вы увидите, насколько повреждены корни. Если они белые и без темных пятен, растение можно спасти. Если мокрые или влажные, то нужно дать им высохнуть.

На дно нового горшка насыпают дренаж, а сверху - сухой грунт. Ствол опускается в горшок, от дна до корней должно оставаться расстояние в один палец. Далее корни присыпают землей. После пересадки драцену не поливают 2-3 дня. Впоследствии растение нужно поливать умеренно и опрыскивать водой с удобрением.

Если у драцены от холода повреждены только листья, то горшок необходимо переставить в теплое и светлое место и периодически опрыскивать теплой водой. Когда замерзшие листья засохнут, их нужно аккуратно обрезать ножницами. После обморожения важна умеренность в поливе. Весной растение необходимо будет пересадить.

Сколько воды нужно драцене

Драцена любит влагу, но не терпит переувлажненности. Если растение постоянно заливать, то у него могут начать гнить корни, что в результате приведет к тому, что драцена погибнет.

Чем крупнее листья и само растение, тем более обильный полив ему требуется. Поливать драцену нужно тогда, когда земля в горшке высохнет примерно наполовину.

Для полива используется отстоявшаяся несколько дней, кипячёная или фильтрованная вода. Наливать жидкость в горшок нужно сверху, чтобы грунт увлажнялся равномерно. Через 15-20 минут воду из поддона сливают. Еще один способ увлажнить драцену – установить горшок на влажный торф.

Драцена любит, если ее листья протирают от пыли. Это можно делать мягкой влажной тряпкой или купать растение под тёплым душем. При этом сам горшок нужно закрыть пакетом или плёнкой, чтобы внутрь не попадала влага.

У крупнолистных видов после водных процедур из розеток нужно удалить ватным тампоном излишки влаги.

Зимой, когда в комнате больше 25 °С и воздух сухой от батарей, растение стоит опрыскивать. Процедура проводится раз в пару дней.

Ранее Главред писал о приметах и суевериях, связанных с драценой.

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