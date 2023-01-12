glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Драцена замерзла: как спасти растение от гибели

12 января 2023, 01:32
Если на улице мороз, а драцена стоит на подоконнике, и форточка периодически открыта, скорее всего с растением возникнут серьезные проблемы.

Драцена
Драцена боится сквозняков и морозов / Фото ua.depositphotos.com

Драцена - очень популярное растение, которое вписывается практически в любой интерьер и отлично смотрится как в офисном помещении, так и дома. В принципе, драцена не очень прихотлива, но иногда с ней могут возникнуть проблемы. Например, у драцены опадают листья и становится мягким ствол. Что делать в этом случае, Главред писал в материале: У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение. Зимой же драцена может замерзнуть. Как спасать зеленую красавицу, будем разбираться.

Сначала стоит выяснить, какое место любит драцена. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, выберите светлое место, недоступное для прямых солнечных лучей.

Драцены с однотонными зелёными листьями хорошо растут в лёгкой тени. Пестролистным нужно много рассеянного света, иначе они потеряют свою окраску.

Если вы все же расположите вазон на теневой стороне, время от времени его нужно переносить, чтобы драцена могла насладиться солнечным светом.

Какие температуры выдерживает драцена

Комфортная температура для драцены в тёплое времени года — от 20 до 30 °С, в холодное — 16-18 °С. Перепадов температуры растение не любит.

Зимой драцену нельзя ставить возле батарей и других отопительных приборов. Но в то же время драцена очень боится сквозняков и морозов. Она замерзает уже при температуре ниже +10 градусов.

Если на улице очень холодно, а вазон стоит на подоконнике, скорее всего с растением возникнут проблемы. Сначала у него начнут замерзать, а потом и подгнивать корни. При открытой форточке пострадают листья - они будут обмораживаться и увядать.

Как спасти цветок драцена

Если замерзла драцена, то сначала нужно определить, какая часть цветка пострадала.

В легких случаях переохлаждения корней первое, что необходимо сделать — это ограничить полив, иначе они начнут загнивать. Полив стоит проводить исключительно через поддон, при этом использовать теплую воду.

Также для восстановления замерзшей драцены можно применять опрыскивание эпином (фитогормональный стимулятор роста).

Если у драцены мягкий ствол, это говорит о гниении цветка. В этом случае нужно обрезать все мягкие места. Острый нож дезинфицируется при каждом следующем надрезе. Обрезать ствол нужно до того места, где он будет твердый и здоровый. В каких-то случаях после обрезки может остаться один пенёк. Но такие меры спасут растению жизнь. Через время, обычно весной, оставшийся отросточек пустит побеги.

Если драцена сбросила листья, а перед этим они начали скручиваться, значит повреждены корни. Спасти драцену поможет пересадка. Кстати, в процессе вы увидите, насколько повреждены корни. Если они белые и без темных пятен, растение можно спасти. Если мокрые или влажные, то нужно дать им высохнуть.

На дно нового горшка насыпают дренаж, а сверху - сухой грунт. Ствол опускается в горшок, от дна до корней должно оставаться расстояние в один палец. Далее корни присыпают землей. После пересадки драцену не поливают 2-3 дня. Впоследствии растение нужно поливать умеренно и опрыскивать водой с удобрением.

Если у драцены от холода повреждены только листья, то горшок необходимо переставить в теплое и светлое место и периодически опрыскивать теплой водой. Когда замерзшие листья засохнут, их нужно аккуратно обрезать ножницами. После обморожения важна умеренность в поливе. Весной растение необходимо будет пересадить.

Сколько воды нужно драцене

Драцена любит влагу, но не терпит переувлажненности. Если растение постоянно заливать, то у него могут начать гнить корни, что в результате приведет к тому, что драцена погибнет.

Чем крупнее листья и само растение, тем более обильный полив ему требуется. Поливать драцену нужно тогда, когда земля в горшке высохнет примерно наполовину.

Для полива используется отстоявшаяся несколько дней, кипячёная или фильтрованная вода. Наливать жидкость в горшок нужно сверху, чтобы грунт увлажнялся равномерно. Через 15-20 минут воду из поддона сливают. Еще один способ увлажнить драцену – установить горшок на влажный торф.

Драцена любит, если ее листья протирают от пыли. Это можно делать мягкой влажной тряпкой или купать растение под тёплым душем. При этом сам горшок нужно закрыть пакетом или плёнкой, чтобы внутрь не попадала влага.

У крупнолистных видов после водных процедур из розеток нужно удалить ватным тампоном излишки влаги.

Зимой, когда в комнате больше 25 °С и воздух сухой от батарей, растение стоит опрыскивать. Процедура проводится раз в пару дней.

Ранее Главред писал о приметах и суевериях, связанных с драценой.

Вам также может быть интересно:

лайфхак комнатные растения интересные новости драцена
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:05

Аномальная "жара" до + 18°: украинцев ошарашили прогнозом резкого потепления

01:32

Драцена замерзла: как спасти растение от гибели

00:58

Сплошная белая полоса: трех знаков Зодиака в 2023 году ждет неслыханное счастье и тотальное везениеВидео

00:51

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

00:00

Поздравления со Старым Новым годом 2023 - открытки, картинки, теплые слова

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11 января, среда
23:54

Медведев закатил истерику из-за передачи Украине танков Leopard и прибег к бессмысленным угрозамВидео

23:23

София в Париже: бывший муж запроданки Ани Лорак засветил дочь в компании новой семьи

23:06

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

22:59

Там уже 17 вертолетов: оккупанты строят новую авиабазу в БердянскеВидео

Реклама
22:54

Почему после неудачных попыток взять Бахмут россияне пошли на штурм Соледара: объяснение экспертаВидео

22:35

Бессовестная и песни не огонь: Ефросинина и Полякова захейтили Огневич - певица не промолчала

22:21

Становятся миллионерами: 6 имен, которые имеют уникальный успех богатстваВидео

22:00

Путин недоволен и идет ва-банк, или Почему Суровикин стал заместителем Герасимовамнение

21:54

"Там вся элита армии РФ": офицер рассказал о том, что происходит в СоледареВидео

21:32

"Следующие 24 часа будут решающими": украинский солдат рассказал о тяжелой ситуации в СоледареВидео

21:25

"Не надо делать из этого катастрофы": эксперт спрогнозировал сдачу СоледараВидео

21:02

"Еще один официант": счастливая предательница Лорак показала нового мужчинуВидео

20:55

"Подрывает боеспособность армии": оккупанты злостно обратились прямо к ПутинуВидео

20:33

Хурма будет сладкой, как мед: как довести фрукт до спелости уже домаВидео

20:31

Синоптик удивила прогнозом для Украины: что ждет всю странуВидео

Реклама
20:24

Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры

20:00

Захватом Соледара Пригожин хочет убрать Шойгу как конкурента - Петр Черник

19:56

Российский террор в Авдеевке довел 6-летнюю девочку до сердечного приступа: ребенка не смогли спастиВидео

19:54

Зеленский откровенно рассказал, что сейчас происходит в СоледареВидео

19:43

"Перед российской публикой - пожалуйста": Maruv отожгла в Дубае перед россиянами

19:20

Почему Россия редко пускает ракеты из воздушного пространства Беларусимнение

19:05

Три знака Зодиака получили шанс на новую жизнь: кто стал баловнями судьбы в январе

19:00

Гороскоп на завтра 12 января: Водолею – сильный стресс, Тельцу – борьба за себяВидео

18:59

Пенолюбы и пенохлебы: что будет, если каждый день пить пивоВидео

18:57

"На кого он Степаненко променял": молодую жену Петросяна заплевали россияне

18:40

"Не хватает воздуха": в тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детейВидео

18:31

"Я предатель": Усик удивил заявлением о верности Московскому патриархатуВидео

18:29

Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

18:29

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

17:52

Путин устроил "переворот": Суровикина понизили, Герасимов стал "главарем" российских оккупантовВидео

17:44

"Пусть живут в РФ": Зеленский высказался насчет лишения гражданства нардепов ОПЗЖВидео

17:43

Тела везут вагонами: в Мелитополе оккупанты в панике роют братские могилы - ФедоровВидео

17:25

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитки - президент страныВидео

17:22

"Трудные времена": Путин цинично "сопереживает" людям с оккупированных территорий УкраиныВидео

17:17

Сунак дал "зеленый свет" на передачу Украине танков - Evening StandardВидео

Реклама
17:09

"Пакет малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсациюФотоВидео

17:08

Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретикиВидео

17:02

Звезда Уэнздей Дженна Ортега засветила пресс в платье принцессы на Золотом глобусеВидео

16:56

Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со ШварценеггеромВидео

16:22

Польша передает Украине роту танков Leopard: Дуда раскрыл деталиВидео

16:14

Каков отец, такой и сын: Бедрос Киркоров называет Украину республикойВидео

16:03

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные целиВидео

15:59

Пограничники вместе с ВСУ ярко отправили "к кобзону" группу вагнеровцев под СоледаромВидео

15:57

Президенты Польши и Литвы приехали во Львов: Зеленский подписал общую декларациюВидео

15:20

Враг перебрасывает резервы, идет на штурм: в Минобороны рассказали о боях в СоледареВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять