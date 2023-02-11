"Должен произойти тяжелый бой": таролог рассказала, когда Зеленский встретится с Путиным

Как говорит Людмила Хомутовская, есть 50-процентная вероятность того, что через два десятка лет РФ снова попытается напасть на Украину.

Таролог рассказала, когда Зеленский встретится с Путиным/ коллаж УНИАН и скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский и русский диктатор Владимир Путин должны встретиться в этом году – при посредничестве дипломатов. Об этом в интервью YouTube-каналу "Tор" сказала астролог и таролог Людмила Хомутовская.

По ее словам, именно такой расклад карт Таро.

"Для того, чтобы они встретились, должен произойти тяжелый бой. Без боя – других вариантов нет, чтобы там не говорили. Но по всем данным – эта встреча будет. Но не очень напрямую. Может, приедут дипломаты или еще ответственные лица. Но встреча будет в этом году", − сказала она.

Кроме того, говорит Хомутовская, есть 50-процентная вероятность того, что через два десятка лет Россия снова попытается развязать войну против Украины.

"50 на 50. Я не думаю, потому что карты показывают, что это иллюзия. Но я не могу сказать, что это 100%. Через 10 лет точно нет, а через 20 лет - 50 на 50", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Другие прогнозы от тарологов: