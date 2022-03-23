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Роман Путина и Кабаевой: детально об их отношениях

23 марта 2022, 00:45

Экс-гимнастка разрушила брак главы страны-агрессора и родила российскому диктатору четырех детей.

Алина Кабаева
Алина Кабаева родила Путину четырех детей / Instagram

38-летняя Алина Кабаева является одной из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики, обладательницей 2 олимпийских медалей, 14 медалей чемпионатов мира и 21 медали чемпионатов Европы. Она родилась в Ташкенте в семье татарина-мусульманина и россиянки 12 мая 1983 года. Отец Алины был профессиональным футболистом. Семье пришлось часто переезжать. Когда Алина была подростком, семья переехала в Москву и она попала к главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.

Кабаева дебютировала на международной арене в 1996 году. Через два года выиграла чемпионат Европы в Португалии.

В октябре 2004 года Алина заявила о завершении спортивной карьеры. Однако через восемь месяцев ее тренер Ирина Винер объявила о возвращении спортсменки и выступлении на товарищеском соревновании между Италией и Россией в Генуе 10 сентября 2005 года. Таким образом выступала Алина до 2007 года.

Читайте такжеУкраинских детей убивает многодетный отец: фото тайных дочерей Путина с папой-тираномС 2005 года Кабаева является членом Общественной палаты России, с 2007 года - депутатом российского парламента, Государственной Думы, представляя партию "Единая Россия", а с 2008-го - председателем Общественного совета Национальной медиагруппы, контролирующей "Известия", "Первый канал" и РЕН ТВ.

Уже тогда Алина была знакома с Владимиром Путиным и, поговаривают, уже имела романтические отношения с ним.

Познакомились они в 2001 году, когда тренер Ирина Винер решила отметить удачное выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании, где ее спортсменки выиграли все золотые медали. На прием приехал и Владимир Путин. Но Алина не могла выступить перед ним с программой, как это сделали другие спортсменки, так как получила на соревнованиях травму. Поэтому весь вечер беседовала с президентом о художественной гимнастике.

Об их романе впервые заговорили примерно в 2006 году. А в 2013 году после того, как Путин вручил Кабаевой лично награду за заслуги в спорте, журналисты снова написали об их тайной связи. После этого издание "Московского корреспондента" закрыли.

Но тему подхватили иноСМИ. Швейцарский таблоид Neue Zürcher Zeitung опубликовал статью, в которой рассказывалось, что президент Путин тайно снял два номера в приватной клинике Clinicа Sant'Anna, где Алина якобы родила дочку или двух дочерей-близнецов.

В 2016 году Кабаева появилась на соревнования по фигурному катанию в Москве с двумя мальчиками примерно 8 и 10-летнего возрастов, а также с обручальным кольцом на пальце. Тогда же начали распространяться слухи о том, что экс-гимнастка давно замужем за Путиным и родила ему детей.

Теперь, во время войны в Украине, Путин прячет свою пассию вместе с детьми в Швейцарии. Но решение Швейцарии не сохранять нейтралитет и занять жесткую позицию в отношении России шокировало многих в международном сообществе. 28 февраля Швейцария заявила, что заморозила активы списка российских физических лиц и компаний, отметив, что "финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также должны быть введены в действие с немедленным эффектом". Люди тем временем собирают подписи к петиции и требуют депортировать Кабаеву в бункер к Путину.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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война в Украине Владимир Путин Алина Кабаева
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