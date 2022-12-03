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До Нового года ВСУ освободят левобережье Херсонщины и подойдут вплотную к Крыму – астролог

3 декабря 2022, 06:27

Путин, когда поймет, что проигрывает войну Украине, достанет свой последний козырь, считает астролог Влад Росс.

Астролог Влад Росс предсказал события на фронте в декабре 2022 года
Астролог Влад Росс объяснил, почему освобождение Мелитополя станет ключевой точкой войны / Фото УНИАН

К Новому году Вооруженные силы Украины преподнесут большой подарок украинцам – освободят левый берег Херсонщины и подойдут к Крыму. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, вблизи новолуния – 22-25 декабря – для Украины сложится очень благоприятная ситуация сложится.

"Когда в 20-х числах декабря Юпитер войдет в знак Овна, случится лавинообразный обвал российского фронта на левобережье Херсонской области. Российская армия посыплется на левом берегу, и это будет очень мощный процесс – просто каскадный обвал, как это происходило на харьковском направлении. До Нового года ВСУ освободит левобережье Херсонской области", – отметил Влад Росс.

Так что во второй половине декабря, по прогнозу астролога, у украинской армии будут все шансы дойти до Перекопского перешейка, то есть подойти вплотную к Крыму.

Также астролог считает, что в 20-х числах декабря, когда Путин поймет, что проигрывает войну, он достанет свой последний козырь.

"Его "туз в рукаве" – это применение ядерного оружия. С одной стороны, это великолепно, что украинская армия продвигается и шаг за шагом освобождает захваченные Россией территории, но с другой – за вхождением наших войск в Крым, пересечением ими перешейка, к сожалению, может последовать ядерный удар", – предостерег Влад Росс.

Украинским войскам, по словам астролога, нужно торопиться, пока сохраняется неблагоприятное для России и ее войск расположение звезд.

"ВСУ нужно постараться освободить как можно большее наших территорий, пока еще не распался жесткий квадрат Урана и Сатурна, поскольку эта комбинация всегда значит большое горе и военные неудачи для России. А распадется он в январе 2023-го", – пояснил Влад Росс.

Кроме того, астролог подчеркнул, что самой важной точкой в этой войне станет освобождение Мелитополя. По его словам, это событие приведет к крушению российских войск в этой войне.

"Для России Мелитополь станет Сталинградом или даже Курской дугой. После освобождения Мелитополя Украина выиграет войну. Как только мы возьмем Мелитополь, узловую точку на юге, мы расколем российскую армию на две части и окружим Крым. Ситуация благоприятная, но нам нужно спешить", – подчеркнул Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, какое решение Путина было фатальным в его войне против Украины и приведет к распаду Российской Федерации. Кроме того, Влад Росс предсказал, когда Крым вернется в Украину и на полуострове вновь будет ходить гривна.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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