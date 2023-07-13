Для чего на терке каждая сторона: простой ответ удивит хозяек

Буквально на любой кухне и у любой хозяйке найдется такой агрегат как терка. Главред решил рассказать, для чего на терке каждая сторона.

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На обычной терке всегда четыре грани /Instagram.com/testkitchen/angelskitchenwaredesigns/

У стандартных терок обычно четыре грани: с крупными каплевидными отверстиями, с мелкими каплевидными отверстиями, с крупными продолговатыми прорезями и с мелкими острыми отверстиями в виде звездочек. У шестигранных еще есть стороны с рифлеными продолговатыми прорезями и со сдвоенными прямоугольными отверстиями. Ниже мы детально расскажем, об этом агрегате.

Для чего нужна колючая сторона на терке

"Колючая" сторона — самая загадочная и на первый взгляд бесполезная. Об нее легко пораниться, а продукты так и норовят застрять между зубчиками, поэтому эту часть терки часто игнорируют. Но острые звездочки придумали не чтобы причинять кулинарам страдания, а чтобы измельчать в порошок мускатный орех. В магазинах приспособления с такими отверстиями даже продают под названием "терка для мускатного ореха". А для особых фанатов мускатного ореха даже делали компактные терки с встроенным контейнером – чтобы фанаты могли наслаждаться ароматом приправы в любое время. Но такую сторону терки можно и использовать других твердых продуктов, которые нужно обработать – это могут быть палочки корицы, корень имбиря, сыр по типу пармезана, шоколад и сухари.

Какая сторона терки для капусты

Сторона с крупными продолговатыми прорезями лучше всего подойдет для шинкования капусты. Она также понадобится, чтобы быстро нарезать твердые овощи тонкими ломтиками – к примеру, для самодельных чипсов либо рататуя. Для этого нужно поставить кабачок или картофель перпендикулярно терке и резко провести вниз.

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Сторона с крупными продолговатыми прорезями лучше всего подойдет для шинкования капусты / Instagram.com/abujakitchenessentials

Для чего нужна острая сторона на терке

Такая грань пригодится, если хозяйке нужна более тонкая нарезка. Ее нужно использовать сторону для вареных яиц, шоколада, чеснока и имбиря. На такой стороне удобно натирать кожицу цитрусовых для цедры – а еще лук, картофель и другие свежие овощи для котлет, пельменей и остальных блюд, которые можно сделать из фарша.

Сейчас достаточно популярны и шестигранные терки / Instagram.com/patamore.co.ke

Терка шестигранная – для чего каждая сторона

Помимо стандартных и самых популярных четырехгранных терок, активно на данный момент выпускают и шестигранные терки.

Чаще всего такие терки бывают двух видов:

Волнистый слайсер, с помощью которого можно натирать овощи красивыми волнистыми кусочками. Подойдет для украшения блюд.

Двойные каплевидные отверстия, хорошо подходят для нарезания овощей тонкой соломкой. Могут выступать заменой терки для корейской моркови.

Ну и следует помнить, что у таких терок не такая широкая каждая сторона, как у четырехгранных, зато наличествуют еще две разновидности ножей.

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