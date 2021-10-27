Эта крупа способна на многое: раскрыта новая уникальная польза гречки

Гречка - кладезь для здоровья / Фото: telegraf.in.ua

Гречка - настоящий кладезь здоровой пищи. В ее составе есть больше 50 ценных веществ и множество растительного белка.

К примеру, железо - оно повышает гемоглобин и способствует преодолению анемии.

Калий. Он тоже есть в гречке и укрепляет стенки сосудов, а вместе с фосфором, который также содержится в гречке, поддерживает состояние костных тканей.

Магний, содержащийся в гречке, положительно сказывается на эндокринной и сердечно-сосудистой системах.

Флавониды самым лучшим образом укрепляют сосуды, снижают уровень холестерина и нормализуют артериальное давление.

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Антиоксиданты, в частности, фенольная кислота и селен, приводят в норму уровень холестерина, а также укрепляют иммунитет и выводят из организма свободные радикалы.

А еще - в гречке обилие цинка, меди, марганца, фолиевой кислоты, витаминов B1, B2 и РР и есть все восемь незаменимых аминокислот: триптофан, лизин, метионин, валин, треонин, лейцин, изолейцин, фенилаланин.

Благодаря клетчатке гречка благотворительно влияет на работу пищеварительной системы, тем самым улучшая секреторную функцию печени и поджелудочной железы.

Высокое содержание белка и небольшая калорийность гречки сделает диету сытой.

Это ценная крупа вегетарианцев. Ведь она способствует выработке организмом собственных белков и белка долголетия - сиртуина 1, в частности. А он не только защищает клетки организма от старения, но и продлевает жизнь, а также повышает стрессоустойчивость.

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