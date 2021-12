Диетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезни

Эксперт назвала неожиданный напиток / ua.depositphotos.com

Кофе оказался самым полезным напитком для здоровья печени. Об этом заявила диетолог Кортни Д'Анджело.

Эксперт сослалась на исследования, согласно которым употребление кофе может снизить риск развития цирроза, а также защитить от жировой болезни печени, пишет издание Eat This, Not That!

Полезное действие напитка объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени, которые нейтрализуют активность вредных свободных радикалов и предотвращают повреждение клеток органа. Черный кофе тоже может противостоять рубцеванию печени.

Читайте такжеВредно ли пить кофе по утрам - ответ медикаДиетолог также добавила, что для сохранения полезных свойств напитка его нужно пить без добавления сахара, молока и жирных сливок.

Ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

Также диетолог рассказывала, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от кофе.

Читайте также: