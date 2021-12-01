Что произойдет с организмом, если полностью отказать от кофе - ответ диетолога

Что произойдет с организмом, если полностью отказать от кофе / ua.depositphotos.com

Ежедневное употребление большого количества кофе негативно сказывается на работе печени и щитовидной железы. Об этом в комментарии РИА Новости заявила диетолог Светлана Панченко.

"Всем рекомендую хотя бы на две недели (в порядке эксперимента) отказаться от кофе. Он может существенно нарушать желудочную секрецию, следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться", —говорит специалист.

Панченко отметила, что у некоторых людей кофеин вызывает выброс желчи. И это явление может быть как хорошим, так и плохим. С одной стороны, это работает и как мягкое слабительное, в случае с запорами эффект будет положительный. С другой — слишком быстрая эвакуация пищевого комка не позволяет кишечнику всасывать из него все полезные вещества.

Также кофе стимулирует центральную нервную систему и повышает давление.

"Для гипотоников это благоприятный эффект, а для людей с нормальным давлением злоупотребление кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — подытожила Панченко.

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