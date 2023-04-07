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Денежный магнит: какие цифры на купюрах привлекают достаток и процветание

7 апреля 2023, 10:07
Если положить в кошелек счастливую купюру, то это поможет разбогатеть. Как определить волшебный денежный талисман?
Нумерология, купюра
Какая денежная купюра притягивает деньги / Фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Каждый из нас хочет быть богатым, ну, или хотя бы не нуждаться в деньгах. И хотя деньги не могут быть самоцелью, все же они делают нашу жизнь намного проще. Нумерологи считают, что определенные цифры в денежных купюрах могут превратиться в денежный магнит и привлечь в вашу жизнь больше финансов. Чтобы разобраться, какая денежная купюра притягивает деньги, нужно просто внимательно изучить буквы и цифры на банкнотах, которые лежат в вашем кошельке.

Какие цифры на купюрах счастливые

Чтобы деньги всегда водились, в кошельке нужно носить волшебные купюры. Они будут выполнять функцию денежного магнита.

Купюрами, которые притягивают деньги, считаются такие, на которых первые две цифры номера банкноты совпадают с днём рождения человека или есть числа, соответствующие месяцу рождения.

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Самым мощным денежным магнитом станет банкнота, если в её серийном номере есть цифры из дня, месяца и года рождения, причем неважно, в какой последовательности.

Например, человек родился 23 апреля 1967 года. Для привлечения финансовой удачи в его кошельке должна лежать купюра любого номинала с серийным номером 23419967 или же 19234967.

Определить волшебную купюру можно и по буквам, указанным на ней.

Купюра считается счастливой, если ее литерная серия совпадает с вашими инициалами.

Некоторые люди находят не одну, а сразу несколько счастливых купюр. Чтобы привлечь в свою жизнь деньги и удачу, они смотрят на серийные буквы и собирают по ним слово с помощью сложения слогов. Например, можно собрать три купюры, серийные буквы в которых все вместе складывают слово БО-ГА-ТА.

Что означает три семерки на деньгах

Если в номере купюры присутствует цифра 7 или 8, она также считается счастливой. Особенно мощным талисманом считаются банкноты, на которых три семерки или три восьмерки стоят подряд.

Также прибыль принесет и купюра, на которой не менее четырех восьмерок идут в ряд или в разнобой с другими цифрами.

Также очень сильной купюрой, притягивающей деньги, станет банкнота, в которой запрограммирован особый числовой денежный код. Чтобы его вычислить, сложите все цифры ее номера до однозначного числа. И если в итоге получится число 8, то эта купюра будет притягивать деньги, как магнит.

Можно ли тратить неразменную купюру

Волшебная купюра может быть любого номинала и должна храниться отдельно от других банкнот в кошельке.

Чтобы талисман притягивал деньги, купюру нельзя разменивать и давать в долг.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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