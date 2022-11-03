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Как номер квартиры влияет на судьбу и какой подходит именно вам

3 ноября 2022, 16:43

Номер квартиры или дома, в котором вы живете, оказывает влияние на само жилье и людей, которые там поселились.

квартира, номер квартиры
Как номер квартиры влияет на судьбу / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Нам кажется, что мы полностью владеем нашей судьбой и можем ею управлять, как хотим. Все якобы зависит только от наших решений. Однако это не совсем так.

Оказывается, что на нашу судьбу могут влиять многие вещи и цифры - одно из таких. Даже номер нашей квартиры может оказать влияние на нашу судьбу, жизнь и решение.

Если вам кажется, что все, за что вы беретесь, катится в бездну и на вашем пути попадаются одни неудачи, то посмотрите на номер своей квартиры. Возможно, все кроется именно в нем.

Важно! Если номер вашей квартиры состоит из одной цифры, то вам просто нужно прочитать значение. Но если номер состоит из 2 или 3 цифр, то их нужно сложить, чтобы получить одно простое число.

Например, если номер вашей квартиры 38, то вам необходимо решить пример:

3+8=11

1+1=2

Таким образом 2 является числом, которое влияет на энергетику в вашей квартире и соответственно на судьбу людей, которые в ней живут.

номер квартиры
Как номер квартиры влияет на судьбу / фото ua.depositphotos.com

Цифра 1. Квартира с энергетикой такого числа отлично подойдет для людей с творческой натурой. В ней смогут развивать свой дар хореографы, поэты, актеры. Именно эта цифра способна усиливать творческую сторону человека.

Цифра 2. Такое число также подходит для творческих людей, особенно для музыкантов. Также в этой квартире смогут жить люди, работающие с детьми или продуктами, например, повара. В таком жилище они будут чувствовать гармонию и смогут наполниться перед новым рабочим днем.

Цифра 3. Люди, живущие в этой квартире, предпочитают сначала сделать дело, а потом уже говорить. Они ненавидят пустословие, которое ничем не подкреплено. Также этот дом способствует активному времяпровождению.

Цифра 4. Квартира с энергетикой четверки не место для людей, которые любят врать. Если жильцы будут злоупотреблять ложью, недомолвками, то в их жизни будет мало чего происходить хорошего. А вот честных людей четверка обязательно отблагодарит.

Цифра 5. Хорошая атмосфера в этой квартире будет, если в ней есть много книг. Пятерка указывает на ум и сильного человека. В такой квартире смогут жить политики, эксперты в какой-то сфере и те, кто занимается наукой. Если человек, живущий в этой квартире, не имеет даже собственного хобби, то вряд ли пятерка ему чем-то поможет.

Цифра 6. Шестерка любит, когда вокруг неё вертится любовь. Такая квартира отлично подойдет для тех, кто влюблен, а главное, ценит это чувство и не пренебрегает им. Также в таком месте будут случаться отличные посиделки с гостями. Отличным решением будет завести какое-то домашнее животное. Любителям поскандалить лучше не селиться в таком месте.

Цифра 7. Такая квартира может подбрасывать людям испытания по жизни. Люди, которые в ней проживают, начинают заниматься духовными практиками и становятся невероятно склонными к самоанализу.

Цифра 8. В такой квартире будет очень комфортно тем, кто имеет дар ясновидения или увлекается астрологией. Обычным прагматикам тут будет неуютно, они будут чувствовать себя, как не в своей тарелке. Если вы уже и поселились в квартире с числом 8, то постарайтесь окружить себя верными и надежными друзьями, которые точно не захотят портить энергетику вашей квартиры.

Цифра 9. В такой квартире далеко не все смогут обрести покой. Такое жилье не предназначено для созерцателей. Оно подходит исключительно для деятелей. Наиболее комфортно будет людям с такими профессиями - музыканты, священники, моряки.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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