Денежная энергия по дате рождения: кому суждено стать богачом, и как разблокировать финансовый поток

Финансовый код по дате рождения / pixabay.com

Нумерологи верят – в дате рождения каждого человека заложен код его судьбы, по которому можно предсказать, какой путь ему уготовлен. Любовь, удача, семья, и, конечно же, финансовый успех. Все это можно предвидеть, если знаешь число своей судьбы и имеешь базовые навыки сложения.

Те, кто верят в магическую силу чисел, умеют отделять материальное и духовное, однако в равной степени с уважением относятся и к первому, и ко второму. Сакральный смысл играет день, в который родился человек.

Главред расскажет, как найти свое число денежной энергии и правильно его истолковать, а также научит направлять финансовый поток в свою жизнь при помощи несложных расчетов.

Денежная энергия по дате рождения

Нумерологи предлагают самый простой и базовый способ определить, какой уровень богатства заложен в вашей судьбе. Ответ на этот вопрос кроется в вашей дате рождения.

Как вычислить степень материального благополучия? К примеру, человек родился 22 июня 1975 года. Числа в его дате рождения суммируются до тех пор, пока не получится цифра от 1 до 9.

2+2+0+6+1+9+7+5 = 32 = 3+2 = 5.

Число денежной энергии этого человека равно пяти.

В нумерологии все числа делятся на удачные и неудачные, в зависимости от контекста и сферы влияния. В том, что касается денежной энергии, то расшифровывать принято так:

1. Зашифрованная в дате рождения единица, как правило, не сулит человеку в финансовом плане ничего, кроме регулярных трат. Таким людям нередко удается прилично заработать, однако накапливать и хранить им точно не дано. Нумерологи советуют людям с единицей не использовать эту цифру ни в каком виде в важных делах – ни в финансовой сфере, ни за ее пределами.

Какое число притягивает деньги / pixabay.com

2. Неблагоприятное в денежном плане число, которое несет своему обладателю лишь нужду, множество долгов и финансовые неудачи. Никогда не берите и не давайте в долг суммы, кратные двойке. В дни, которые соответствуют этому числу, также не стоит проводить крупные финансовые операции.

3. Нумерологи считают тройку нейтральной в финансовом плане. Однако трудолюбие человека может сделать "перекос" в положительную сторону. Так число 3 может стать числом силы для тех, кто не боится риска, и готов строить свой успех с нуля. Особое внимание тем, у кого в дате рождения зашифрована тройка, стоит обратить на благотворительность.

4. Стабильность – главная характеристика этого числа с точки зрения нумерологии. Люди с четверкой умеют хорошо трудиться и отдыхать, однако не забывают откладывать. Финансовая грамотность в них заложена на уровне интуиции, поэтому со сбережений им удается осуществлять крупные покупки и реализовывать дорогостоящие мечты.

5. А вот людям, у которых в дате рождения заложена цифра 5, накапливать категорически противопоказано. У них деньги должны быть постоянно в обороте, а если не в обороте – то потрачены с удовольствием и/или пользой. Только так их финансовый успех останется им верен. Покупки, сделанные на суммы, кратные пяти, принесут не только удовольствие, но и очень скоро вернутся звонкой монетой в кошельке.

Как узнать свой код богатства / pixabay.com

6. Шестерка в дате рождения нейтральна, и приносит человеку ровно столько, сколько он трудится. Хорошие новости: у человека с числом денежной энергии, равному шести, всегда будут средства на удовлетворение базовых потребностей. Все остальное – его личная работа над собой. В финансовом плане таким людям стоит избегать цифры 6, а также дней и сумм, в которых она содержится.

7. В нумерологии цифра 7 – символ обмана и мошенничества во всем, что касается финансовых вопросов. Поэтому людей, у которых после вычислений получилась семерка по дате рождения, едва ли можно назвать счастливчиками. Их ожидают денежные потери, особенно в операциях, которые связаны с наличными деньгами, или с сумами кратными семи.

8. Восьмерка – самое мощное финансовое число в нумерологии. Оно напоминает бесконечность, и сулит своему обладателю бесконечный денежный успех. Главное – не прохлопать свое счастье, и с благодарностью принимать все возможности, что подготовила вам судьба.

9. Число финансовой энергии, равное девяти – символизирует скорее отношение человека к деньгам, чем его шансы разбогатеть. Такие люди легко зарабатывают деньги, и без сожаления с ними расстаются. Они щедры, и тратят заработанное на себя и окружающих с большим удовольствием. За эту легкость Вселенная время от времени подбрасывает им весьма лакомые кусочки. Единственное предостережение: сделки, связанные с числом 9 несут для таких людей опасность.

Денежный код по дате рождения / pixabay.com

Как разблокировать денежный поток по году рождения

Какими бы не были цифры вашей судьбы, Вселенная мудра и милостива к тем, кто ищет выход и не боится работы над собой. Чтобы получить свой совет о том, как приумножить свое богатство и привлечь в свою жизнь денежный поток, стоит провести следующие расчеты.

Сложите между собой все цифры года вашего рождения. Если число, которое получится в сумме, будет больше 22, то проведите сложение еще раз. Например:

Год рождения 1983. 1+9+8+3 = 21. Число, которое несет ваш секрет финансового успеха – 21.

Год рождения 1994. 1+9+9+4 = 23 = 2+3 = 5. Денежный поток поможет разблокировать число 5.

Каких советов стоит придерживаться, исходя из получившейся цифры:

2 – вам стоит проработать свои проблемы с доверием окружающим и эгоизмом; во всем должна быть мера, не забывайте об этом.

3 – финансовый успех в вашу жизнь привлечет красота, причем как внешняя, так и внутренняя – создавайте ее везде, где сумеете; черпайте силы в семье, особенно в женской ее половине.

Как рассчитать свой денежный код по дате рождения / pixabay.com

4 – не бойтесь брать на себя ответственность и учитесь признавать свои ошибки, ведь они – ваши лучшие учителя; не отдаляйтесь от отца, ему есть чему вас научить.

5 – получая новые знания, не накапливайте их в себе, а излучайте вовне – это ваше призвание; держитесь поближе к семье.

6 – не нужно во всем искать свою выгоду, "делайте добро, и бросайте его в воду"; будет сложно, но именно корысть и жажда манипулировать окружающими перекрывает ваш денежный поток.

7 – ваш секрет финансового успеха в движении. Деньги будут плыть к вам рекой, пока вы ставите себе большие цели и все силы тратите на их достижение.

8 – распределяйте свою энергию равномерно между работой, домом, семьей, друзьями и возлюбленными. Перекос в одну из сфер вашей жизни может перекрыть денежный поток.

9 – не бросайте дела на половине, любое ваше начинание должно быть доведенным до конца, иначе о финансовом благополучии можно и не мечтать.

Денежная энергия по дате рождения - как толковать / pixabay.com

10 – Вселенная говорит с вами больше остальных. Научитесь слушать ее, доверять ей и своей интуиции – в этом секрет вашего материального успеха.

11 – не тратьте время на споры и пустую болтовню, есть более полезные для вас способы выплеснуть негативную энергию. Например, физическая активность и прикладное искусство.

12 – перестаньте изображать из себя жертву, научитесь выстраивать личные границы и говорить "нет" тем, кто пытается их нарушить. Вместе с тем ваше призвание – обретать отдавая.

13 – принимайте перемены в вашей жизни с благодарностью и предвкушением светлого будущего, прошлое для вас – плохой товарищ и учитель.

14 – терпение и смирение приведут вас к финансовому успеху, а плохие привычки и расточительность отбирают у вас шанс погреться в лучах богатства и процветания.

15 – случайные заработки нечестным путем дают лишь минутное наслаждение, но могут принести проблемы на долгие годы. Вместо того чтобы искать легкий способ заработать, потрать энергию на изучение финансовой грамотности.

16 – вкладывайте в себя, в свой духовный рост и саморазвитие. Вы – ключевой человек, который сможет обеспечить финансовую безопасность вашей семьи на годы вперед.

Денежный канал по дате рождения - как рассчитать / pixabay.com

17 – быть ярким светилом для окружающих - ваше предназначение. Будьте верны себе, и деньги полются рекой. Ваш главный враг – гордыня.

18 – визуализация работает вам на руку, но лучше мечтать потихоньку и ставить перед собой реальные цели. Дорогу осилит идущий.

19 – у вас есть сильный лидерский потенциал, реализация которого откроет для вас неиссякаемый денежный поток. Наибольшую пользу вы принесете в социально значимых сферах.

20 – золотое правило нравственности гласит: "Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой". Это должно стать твоим жизненным кредо, особенно в том, что касается твоей семьи.

21 – у вас есть талант находить нестандартные решения для любой ситуации. Развивайте в себе его, и он принесет вам успех. И поаккуратней с долгами, не важно – занимаете вы или у вас.

22 – смотрите на мир проще и вычеркивайте из своей жизни все, что мешает вашей свободе.

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