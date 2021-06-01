1 июня – праздник родителей: как красиво поздравить с Днем родителей / GoodFon

1 июня – праздник со всех сторон семейный. Мир отмечает не только День защиты детей 2021 – но и День родителей 2021.

В чем особенность праздников День защиты детей и День родителей в 2021 году и какие поздравления дарят в этот день – читайте в нашем материале День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления.

Главред также подобрал поздравления и открытки с праздником День родителей 2021.