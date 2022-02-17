УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьер

17 февраля 2022, 00:16
Прослушать новость
Остановить

Некоторые предметы очень быстро теряют свой тренд и выходят их моды.

Дом должен быть уютным и красивым / pixabay.com

Во время создания дизайна жилья не стоит чрезмерно увлекаться новыми трендами. Они быстро выйдут из моды и ваш дом будет казаться устаревшим. Главред собрал секреты о том, как найти баланс в использовании трендов и разработать дизайн, который всегда будет сохранять свою актуальность.

Читайте также3 вещи, которые испортят любую кухню

Украсьте дом предметами антиквариата

Антиквариат в интерьере наделяет дом историей и придает ему собственный характер. Особенно выгодно такая мебель будет смотреться в сочетании с более современными штрихами.

Используйте натуральные материалы

Использование натуральных материалов для создания качественной мебели и столярных изделий – это рецепт создания долговечного интерьера. В моде всегда будет лен, дерево и камень.

Используйте насыщенные цвета, уходящие корнями в природу

Чтобы сохранить актуальность цветового решения, старайтесь выбирать оттенок ближе к природным цветам. Так, яркий солнечно-желтый цвет позволит облегчить обстановку и сделать пространство более жизнерадостным.

Читайте также3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяНапомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.

Читайте также:

viber
интерьер дизайнеры дизайн цены на жилье лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год ТиграНевероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год Тигра Гороскоп на завтра, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыГороскоп на завтра, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные перемены Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоГороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого Погода в Украине: каким будет конец февраляПогода в Украине: каким будет конец февраля С Днем святого Валентина – картинки, поздравления и красивые открытки к празднику 14 февраляС Днем святого Валентина – картинки, поздравления и красивые открытки к празднику 14 февраля
00:51

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:36

"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видеоВидео

00:16

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерВидео

00:10

Сверхгигантская клубника из Израиля попала Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

16 февраля, среда
23:53

Российские истребители трижды опасно приблизились к самолетам ВМС СШАВидео

Реклама
23:52

Чем полезен гранатовый сок для женского мозга - комментарий ученого

23:27

Комаровский поведал, как правильно лечить Омикрон в домашних условияхВидео

23:05

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

22:53

В Белом доме пригрозили России жесткими последствиями за признание "ЛДНР"

22:33

"Угроза для всей Европы": Шмыгаль заявил об успешной блокировке Северного потока-2Видео

22:18

В Беларуси недалеко от Украины развернули понтонный мост - СМИВидео

21:34

В Украине впервые за много лет за сутки никто не погиб в ДТП

21:32

6-летнего ребенка искали всем селом: под Днепром случилась страшная трагедия с мальчикомВидео

21:29

Диетолог опровергла мифы о популярных белках

21:00

На Ровенском полигоне нашли мертвым пропавшего контрактника

20:51

Пара, которая сковала себя цепью в прошлом году, продает "узы любви" за 3 млн долларовВидео

20:48

Украине пора начинать подсчет убытковмнение

20:34

Зеленский рассказал о переговорах западных стран с Россией об УкраинеВидео

20:17

Разведка не увидела отвода российских войск от границ Украины, - РезниковВидео

20:05

"Радоваться рано": Зеленский об отводе войск РФ и ситуации на границе УкраиныВидео

Реклама
19:50

В МИД России обозвали Столтенберга "сбитым натовским летчиком"

19:50

Боевые группы НАТО на востоке Европы: Запад готовит контрудар на действия России

19:35

Европейские лидеры проведут неофициальную встречу по поводу событий в Украине: названа датаВидео

19:33

Общенациональный телемарафон #UAразом: онлайн-трансляция

19:24

"Нас не пугают какие-либо даты": Зеленский обратился к украинцамВидео

19:04

Не появлялась на публике уже 260 дней: у Селин Дион подозревают тяжелое заболеваниеВидео

18:59

В РФ внезапно заявили, что не допустят войны с УкраинойВидео

18:54

Пенсии в Украине поднимут на 1000 гривен: кому и когда ждать повышенияВидео

18:53

Возможное нападение России: Европарламент принял резолюцию по Украине

18:52

Тайный роман, козни коллег и невероятная удача: гороскоп на март 2022 для ОвновВидео

18:45

Отказ Украины от НАТО и публичное заявление Альянса: РФ разразилась условием

18:24

Россия, олигархи и Крым с Донбассом: Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности

18:23

Олимпиада-2022: украинская лыжница попала в доппинг-скандалВидео

18:17

В Днепре зажгли самый большой в мире флаг УкраиныВидео

18:15

Зеленский ужесточил санкции против издания СтранаВидео

18:07

Неожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраляВидео

17:56

Кто поедет на Евровидение от Украины: организаторы сделали заявлениеВидео

17:53

"Я не верю любовь с первого взгляда": Алеся Бацман рассказала, с чего начался ее роман с ГордономВидео

17:14

Экс-шеф Главного управления разведки Бурба втихаря сбежал за границу — эксперт

16:59

"Метинвест Политехника": в центре Мариуполя идет активная фаза строительства

Реклама
16:44

Метинвест вложил в социально важные программы более 3,4 млрд гривень

16:40

Цены побили рекорды: что изменилось на рынке недвижимости в Украине за годВидео

16:20

Минус $2-3 млрд каждый месяц: Украина терпит удар из-за истерии по "вторжению РФ"

16:10

Не расслабляйтесьмнение

16:09

Налетит ураган и заметет снегом: в Украину идет опасная погодаВидео

16:04

Сумма инвестиций Метинвеста в модернизацию производства превысила $11 миллиардов

15:51

1,2 млрд долларов на модернизацию: Метинвест планирует улучшить производство в 2022 году

15:39

Эстонская разведка обнародовала отчет с датами наступления РФВидео

15:26

"Мне правда очень жаль": Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении

15:07

Скандал в Одессе: депутат от "Партии Шария" убрал флаги Украины со стола на заседании – видеоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять