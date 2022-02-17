Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьер

Дом должен быть уютным и красивым / pixabay.com

Во время создания дизайна жилья не стоит чрезмерно увлекаться новыми трендами. Они быстро выйдут из моды и ваш дом будет казаться устаревшим. Главред собрал секреты о том, как найти баланс в использовании трендов и разработать дизайн, который всегда будет сохранять свою актуальность.

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Украсьте дом предметами антиквариата

Антиквариат в интерьере наделяет дом историей и придает ему собственный характер. Особенно выгодно такая мебель будет смотреться в сочетании с более современными штрихами.

Используйте натуральные материалы

Использование натуральных материалов для создания качественной мебели и столярных изделий – это рецепт создания долговечного интерьера. В моде всегда будет лен, дерево и камень.

Используйте насыщенные цвета, уходящие корнями в природу

Чтобы сохранить актуальность цветового решения, старайтесь выбирать оттенок ближе к природным цветам. Так, яркий солнечно-желтый цвет позволит облегчить обстановку и сделать пространство более жизнерадостным.

Читайте также3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяНапомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.

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