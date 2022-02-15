3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавиться

В мире царит эпоха естественности, поэтому некоторые элементы выглядят дешево и старомодно.
Некоторые предметы интерьера еще совсем недавно были на пике популярности. Однако их время прошло, а на смену пришли более функциональные и современные модели.
К пережиткам прошлого относятся корпусная мебель цвета венге, диваны ярких искусственных цветов. Поэтому лучше поскорее избавиться от этих предметов и подобрать более актуальные варианты.
Читайте также5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонМебель цвета венге
Раньше считалось, что цвет венге практичен и смотрится дорого. Однако мебель такого оттенка достаточно маркая, быстро теряет свежий вид и становится потертой. При этом она может нарушать базовое правило дизайна: не более двух оттенков дерева в интерьере. К темной корпусной мебели придется покупать темные полы, столы или двери и другие шкафы. Из-за этого интерьер станет мрачным. Лучше выбрать однотонную мебель светлых или натуральных оттенков.
Диван и кресла ярких искусственных цветов
Яркий диван или кресла на фоне светлой отделки могут стать хорошим акцентом. Но если цвет мебели будет неестественным, например кислотно-желтым, то интерьер станет вычурным и потеряет стиль. В качестве альтернативы предлагаются природные насыщенные оттенки (голубой, зеленый, бежевый, пастельно-розовый). Цвета должны быть мягкими и естественными.
Однотонный искусственный ковер с длинным ворсом
Были времена, когда тяжелые орнаменты на коврах уступили место однотонным мягким и большим моделям. Сейчас такие ковры уже неактуальны. Главная проблема в том, что их сложно чистить. Из-за длинного ворса внутри остается много пыли и ссора. В этом году можно смело менять такие модели на винтажные. Это стриженные ковры с потертостями, плетением и не только.
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