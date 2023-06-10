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Даты позора России летом-2023: астролог рассказал, когда российская армия сядет в лужу

Олег Макаров
10 июня 2023, 08:40
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Астролог Влад Росс рассказал, когда российские войска ждут эпичные поражения и знаковые потери вроде отправки Крымского моста на морское дно.
В августе-2023 Россию ждет несколько катастроф, прогнозирует астролог Влад Росс
Астролог Влад Росс предсказал российской армии на лето-2023 череду неудач и потерю Крымского моста / Главред

Лето-2023 для оккупационных российских войск будет далеко не самым приятным периодом, когда они не раз опозорятся и понесут существенные потери. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, первая полоса неудач ждет горе-вояк из армии РФ уже в ближайшие дни.

"Очень опасный период для россиян – это вторая и третья декады июня, особенно вблизи 20-х чисел. В это время в гороскопе Путина сойдутся Марс и Луна в доме смерти и переворотов. Именно в эти дни станет очевидно, что Путин проигрывает войну, и для него самого это будет невероятно опасный период, когда пошатнется его здоровье", – отметил Влад Росс.

Особенно расстроит Россию середина июня, считает астролог.

"12-14 июня очень велика угроза разрушения Крымского моста. Также в это время будут наноситься удары ракетами Storm Shadow по военным объектам в Крыму. Наши разобьют все склады боеприпасов противника. Это будет что-то с чем-то!", – заверил Влад Росс.

Однако на этом, по мнению астролога, напасти оккупантов не закончатся, и последний месяц лета 2023-го принесет им и их кровожадному "царю" Путину не одну катастрофу.

"Август, особенно 9-24 числа, будет очень угрожающим. В это время все поймут, что Путин проиграл войну окончательно и бесповоротно. Возможно, его уже не будет в живых к этому моменту. Для России август будет катастрофическим, прежде всего, в экономическом смысле: будет обвал рубля, крушение экономики, и все увидят, что "король – голый". Также в августе после применения каких-то "вундервафлей" или тактического ядерного оружия, которое так и не сможет ударить в цель, закончится эпоха путинизма. В общем, Путин окончательно обгадится в августе-сентябре", – отметил Влад Росс.

Смотрите видеоверсию прогноза астролога Влада Росса о неудачах российских войск летом-2023:

Более того, по прогнозу астролога, в конце лета Крым будет освобожден и вернется под контроль Украины, что будет иметь самые печальные последствия для Путина.

"Смерть Кощея, то есть Путина, в его ларце, а ларец – это Крым. Игла – это Крымский мост. Сердце Кощея – это Севастополь. Взятие Севастополя нашими войсками закроет правление Владимира Путина", – резюмировал Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, какие проблемы создадут Путину Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России, и смогут ли они дойти до Москвы. Кроме того, Влад Росс рассказал, какие катаклизмы в скором времени России принесет владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, помимо гражданской войны.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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