Пригожин пойдет на Москву и принесет России гражданскую войну – астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс рассказал, какие потрясения ждут Россию с подачи владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина.

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Астролог Влад Росс рассказал, какую встряску принесет России Пригожин / Коллаж Главред, скриншот

Резонансные и скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не останутся пустым сотрясанием воздуха, поскольку он способен запустить в России процессы, которые изменят судьбу государства-агрессора. Так считает астролог Влад Росс, который составил гороскоп Пригожина и рассказал Главреду о том, каких действий ждать от предводителя "вагнеровцев" уже в ближайшее время.

Астролог уверен, что судьба Пригожина будет решаться в июле.

"В гороскопе Евгения Пригожина Плутон, символ смерти и преображения, соединяется с Сатурном. А это значит, что это либо пан, либо пропал – либо у него появляется власть, либо его не будет вообще. Поэтому в конце июня и начале июля для Пригожина все решится – либо ему "отрубят голову", либо он будет на коне. Условно говоря, пойдет налево – коня потеряет, пойдет направо – займет трон и получит должность", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, в гороскопе Пригожина есть указатель на то, что он может прийти к власти в России.

"У него восходящий Юпитер в знаке Водолея. Это значит, что у Пригожина есть все шансы занять самый важный государственный пост. Плюс Луна в пробивном Козероге", – пояснил Влад Росс.

Вот только России ждать хорошего от Пригожина не стоит, считает астролог.

"Пригожин может принести большую разрушительную войну – у него Черная Луна в соединении с Марсом. Это говорит о том, что такой человек способен уничтожить царя, стать цареубийцей, привести армию к развалу, а Россию к бунту. Он по своей сути бунтарь. Потому гражданская война просто вписывается в гороскоп Пригожина. Пригожин со своей армией обчистит всю Рублевку и Садовое кольцо", – прогнозирует Влад Росс.

Кроме того, астролог считает, что Евгений Пригожин может присоединиться к Русскому добровольческому корпусу, который уже вошел на территорию Белгородской и Брянской областей, а вскоре, по прогнозу Влада Росса, будет и в Курской области.

"Пригожин пойдет на Москву", – заверил Росс.

Астролог также добавил, что отсиживаться в Африке Пригожин не будет.

"У него была возможность уехать в Африку, но он решал не делать этого, ведь видит себя императором и царем в России", – отметил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на июнь-2023 и рассказал, как сложатся дела на работе, в любви и финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака и назвал лузеров и счастливчиков месяца.