УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Пригожин пойдет на Москву и принесет России гражданскую войну – астролог Влад Росс

Олег Макаров
5 июня 2023, 07:35
57
Астролог Влад Росс рассказал, какие потрясения ждут Россию с подачи владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина.
Астролог Влад Росс предсказал, что ждет владельца ЧВК
Астролог Влад Росс рассказал, какую встряску принесет России Пригожин / Коллаж Главред, скриншот

Резонансные и скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не останутся пустым сотрясанием воздуха, поскольку он способен запустить в России процессы, которые изменят судьбу государства-агрессора. Так считает астролог Влад Росс, который составил гороскоп Пригожина и рассказал Главреду о том, каких действий ждать от предводителя "вагнеровцев" уже в ближайшее время.

Астролог уверен, что судьба Пригожина будет решаться в июле.

"В гороскопе Евгения Пригожина Плутон, символ смерти и преображения, соединяется с Сатурном. А это значит, что это либо пан, либо пропал – либо у него появляется власть, либо его не будет вообще. Поэтому в конце июня и начале июля для Пригожина все решится – либо ему "отрубят голову", либо он будет на коне. Условно говоря, пойдет налево – коня потеряет, пойдет направо – займет трон и получит должность", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, в гороскопе Пригожина есть указатель на то, что он может прийти к власти в России.

"У него восходящий Юпитер в знаке Водолея. Это значит, что у Пригожина есть все шансы занять самый важный государственный пост. Плюс Луна в пробивном Козероге", – пояснил Влад Росс.

Вот только России ждать хорошего от Пригожина не стоит, считает астролог.

"Пригожин может принести большую разрушительную войну – у него Черная Луна в соединении с Марсом. Это говорит о том, что такой человек способен уничтожить царя, стать цареубийцей, привести армию к развалу, а Россию к бунту. Он по своей сути бунтарь. Потому гражданская война просто вписывается в гороскоп Пригожина. Пригожин со своей армией обчистит всю Рублевку и Садовое кольцо", – прогнозирует Влад Росс.

Кроме того, астролог считает, что Евгений Пригожин может присоединиться к Русскому добровольческому корпусу, который уже вошел на территорию Белгородской и Брянской областей, а вскоре, по прогнозу Влада Росса, будет и в Курской области.

"Пригожин пойдет на Москву", – заверил Росс.

Астролог также добавил, что отсиживаться в Африке Пригожин не будет.

"У него была возможность уехать в Африку, но он решал не делать этого, ведь видит себя императором и царем в России", – отметил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на июнь-2023 и рассказал, как сложатся дела на работе, в любви и финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака и назвал лузеров и счастливчиков месяца.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

война в Украине астролог гороскоп Влад Росс Евгений Пригожин астрологический прогноз ЧВК Вагнер ЧВК Вагнера война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны - ISW

ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны - ISW

07:50 Украина
Ополченцы продвинулись на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepState

Ополченцы продвинулись на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepState

07:44 Украина
В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине, растет паника - ISW

В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине, растет паника - ISW

06:58 Мир
Все главные новости

Последние новости

07:50

ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны - ISW

07:44

Ополченцы продвинулись на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepStateВидео

07:35

Пригожин пойдет на Москву и принесет России гражданскую войну – астролог Влад РоссВидео

06:58

В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине, растет паника - ISWВидео

06:46

Для вас "государство - враг"? Вы что-то не то делаете...мнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:50

Контрнаступление ВСУ и распад РФ: эксперт рассказал, как "нокаутировать" ПутинаВидео

04:00

Какой сегодня праздник 5 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

03:35

"Я проклята": старшая дочь Мадонны раскрыла секрет про свою ориентацию

03:20

Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразитВидео

Реклама
03:11

Хитрая головоломка сведет с ума: нужно найти число 725 за 7 секунд

02:40

"Сильно накосячил": у Путина есть толстая папка с компроматом на Орбана - ЖдановВидео

02:02

4 знака зодиака, которые влюбляются с первого взглядаВидео

01:35

Бульба пояснил, почему беларусская армия укрепляет границу с УкраинойВидео

04 июня, воскресенье
23:44

Регулярные атаки РФ: генерал-лейтенант назвал истинную цель оккупантовВидео

22:50

Войска РФ открыли огонь по боевикам ЧВК Вагнер в районе Бахмута – ПригожинВидео

22:44

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника

22:10

Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы

21:21

Когда правильно употреблять "що", "який", "котрий": языковед растолковал дилеммуВидео

21:13

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шагиВидео

21:10

"Русская артистка или своя?": Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву

Реклама
21:08

"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцамВидео

20:47

Лукашенко покупает у Путина "троянского коня"мнение

20:24

Таких слов вы точно не слышали: как на украинском сказать "селфи" - Аваменко ответилВидео

20:18

Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовитьВидео

20:14

ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник БайденаВидео

20:07

"Меня размазало. Шансов не много": Кристина Горняк заговорила про удаление почки

19:47

Расизм, хамство и имперский дух: квазикультура "Русского мира"мнение

19:26

Уникальные 4 предмета: без них не могли обойтись на кухне советские хозяйкиВидео

19:15

Украина в НАТО после победы: у Резникова потребовали от Альянса четких гарантийВидео

18:39

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд

18:36

Бывший муж Ани Лорак во время своей свадьбы в Киеве удивил подарком для российских оккупантов

18:11

Заплакала от боли: Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детямВидео

18:04

"Мы разводимся!": Регина Тодоренко ошеломила заявлением даже Влада Топалова

17:53

Песков потроллил Путина рассказом о его реакции на атаки по Кремлю и МосквеВидео

17:14

Несется дикий шторм: Украину резко накроет похолодание с градом и ливнямиВидео

17:11

Юный пасынок украинский ведущей погиб на войне - Валентина Хамайко в трауреВидео

17:00

Отец неистово кричал, когда увидел тело: российская ракета убила 2-летнюю ЛизочкуВидео

16:42

Скандального принца Гарри выдворяют из США из-за наркотиковВидео

16:34

"Волшебное маленькое существо": Де Ниро поздравил Пачино с будущим отцовством

16:27

"Ждите следующих шагов": ВСУ отбили у войск РФ позиции в Бахмуте – ПригожинВидео

Реклама
16:06

"Я бы поступал так же": Александр Пономарев заступился за Светлану ЛободуВидео

16:00

Что будет, если не закрывать крышку унитаза: многих ошеломит этот ответВидео

15:55

"Конец эпохи путинской стабильности": у Зеленского отреагировали на события в ШебекиноВидео

15:41

Для чего на самом деле нужна решетка в духовке

15:40

Набрал 30 кг: красавчик из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости

15:37

Войска РФ атакуют у Лимана и Купянска, чтобы выйти на границы Донбасса – ВСУВидео

14:42

Почему кошки любят спать на чистом белье: 4 неочевидные причины

14:34

Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернаторуВидео

14:32

Легендарная группа Guns N' Roses поддержала Украину и посвятила украинцам песню

14:29

ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном боеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять