РДК захватит ядерное оружие и двинет на Москву, Путин будет бессилен – астролог

Астролог Влад Росс рассказал, на каком направлении ВСУ проведут молниеносную операцию благодаря действиям РДК в Белгородской и других областях России.

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Российские ополченцы из РДК обрушат власть Путина, уверен астролог Влад Росс / Главред, скрин

Российские ополченцы из Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России уже в самом ближайшем будущем создадут для лидера страны-агрессора России Владимира Путина большие проблемы – ведь их действия не ограничатся одной лишь Белгородской областью и смогут обрушить всю путинскую власть. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, который составил гороскоп на дату начала наступления РДК и Легиона Свобода России на Белгородщине – 22 мая.

По словам астролога, российские ополченцы начали действовать в самый критический для Путина и его режима момент.

"На небе напряженный аспект – крестовая ситуация между Марсом и планетой власти Юпитер, а также планетой свержения Плутоном. Поэтому движение РДК и Легиона Свобода России началось в самый критический момент для российской власти", – отметил Влад Росс.

По прогнозу астролога, в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях Российской Федерации будет введено военное положение, хоть Путин и будет до последнего откладывать этот шаг. Однако это далеко не самое страшное, что ждет российского "царя".

"Путин будет вынужден раздать оружие российским гражданам, после чего в России попросту может начаться гражданская война. При этом военный корпус (РДК и ЛСР) будет продвигаться по территории РФ, завоевывая село за селом. В конечном итоге РДК сможет даже захватить ядерное оружие, которое находится в Белгород-22 – это всего лишь в 12 км от того села, где сейчас находится Русский добровольческий корпус. Поэтому Путин будет бессилен", – заверил Влад Росс.

По словам астролога, 22 мая, когда РДК и ЛСР вошли в Белгородскую область, случился перелом в войне, и теперь перед российскими ополченцами откроется дорога на Москву.

"Эта дата просто прекрасна, поскольку начатое в этот день дело сможет обрушить всю власть Путина и привести к междоусобной гражданской войне в России. И дорога на Москву будет открыта для РДК", – заверил Влад Росс.

Кроме того, астролог убежден, что РДК сумеет сплотить вокруг себя большую силу.

"К РДК много кто примкнет, к нему могут присоединиться другие армии, в том числе даже армия Пригожина. И все они могут пойти брать Рублевку", – добавил Влад Росс.

Такой сценарий развития событий будет крайне выгоден Украине, и ВСУ сумеют воспользоваться возможностями, которые представятся, прогнозирует астролог.

"Происходящее отвлечет значительную часть войск Российской Федерации – ей придется забрать часть своей армии, чтобы решать проблему с Белгородщной. Но через пару недель после этого ВСУ пробьют российский фронт на юге", – уверен Влад Росс.

По прогнозу астролога, далее последует молниеносная операция украинской армии.

"Самая главная задача действий РДК и ЛСР в России – это растянуть фронт и сделать позиции россиян уязвимыми, особенно на юго-востоке. Это позволит украинским войскам прорваться в Херсонской области, а также взять Волноваху. Волноваха станет ключом к победе: если мы возьмем Волноваху, то мы возьмем и Мариуполь, и Мелитополь, и дойдем до Крыма. Там будет молниеносная операция", – пояснил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, чем владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опасен для Путина, и какие катаклизмы с его подачи могут начаться в России. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп для российского "царя" Владимира Путина и объяснил, почему у него нет вариантов дожить до конца нынешнего президентского срока.

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