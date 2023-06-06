УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

РДК захватит ядерное оружие и двинет на Москву, Путин будет бессилен – астролог

Олег Макаров
6 июня 2023, 07:50
43
Астролог Влад Росс рассказал, на каком направлении ВСУ проведут молниеносную операцию благодаря действиям РДК в Белгородской и других областях России.
Астролог Влад Росс рассказал, где в ближайшее время случится молниеносная операция ВСУ
Российские ополченцы из РДК обрушат власть Путина, уверен астролог Влад Росс / Главред, скрин

Российские ополченцы из Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России уже в самом ближайшем будущем создадут для лидера страны-агрессора России Владимира Путина большие проблемы – ведь их действия не ограничатся одной лишь Белгородской областью и смогут обрушить всю путинскую власть. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, который составил гороскоп на дату начала наступления РДК и Легиона Свобода России на Белгородщине – 22 мая.

По словам астролога, российские ополченцы начали действовать в самый критический для Путина и его режима момент.

"На небе напряженный аспект – крестовая ситуация между Марсом и планетой власти Юпитер, а также планетой свержения Плутоном. Поэтому движение РДК и Легиона Свобода России началось в самый критический момент для российской власти", – отметил Влад Росс.

По прогнозу астролога, в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях Российской Федерации будет введено военное положение, хоть Путин и будет до последнего откладывать этот шаг. Однако это далеко не самое страшное, что ждет российского "царя".

"Путин будет вынужден раздать оружие российским гражданам, после чего в России попросту может начаться гражданская война. При этом военный корпус (РДК и ЛСР) будет продвигаться по территории РФ, завоевывая село за селом. В конечном итоге РДК сможет даже захватить ядерное оружие, которое находится в Белгород-22 – это всего лишь в 12 км от того села, где сейчас находится Русский добровольческий корпус. Поэтому Путин будет бессилен", – заверил Влад Росс.

По словам астролога, 22 мая, когда РДК и ЛСР вошли в Белгородскую область, случился перелом в войне, и теперь перед российскими ополченцами откроется дорога на Москву.

"Эта дата просто прекрасна, поскольку начатое в этот день дело сможет обрушить всю власть Путина и привести к междоусобной гражданской войне в России. И дорога на Москву будет открыта для РДК", – заверил Влад Росс.

Кроме того, астролог убежден, что РДК сумеет сплотить вокруг себя большую силу.

"К РДК много кто примкнет, к нему могут присоединиться другие армии, в том числе даже армия Пригожина. И все они могут пойти брать Рублевку", – добавил Влад Росс.

Такой сценарий развития событий будет крайне выгоден Украине, и ВСУ сумеют воспользоваться возможностями, которые представятся, прогнозирует астролог.

"Происходящее отвлечет значительную часть войск Российской Федерации – ей придется забрать часть своей армии, чтобы решать проблему с Белгородщной. Но через пару недель после этого ВСУ пробьют российский фронт на юге", – уверен Влад Росс.

По прогнозу астролога, далее последует молниеносная операция украинской армии.

"Самая главная задача действий РДК и ЛСР в России – это растянуть фронт и сделать позиции россиян уязвимыми, особенно на юго-востоке. Это позволит украинским войскам прорваться в Херсонской области, а также взять Волноваху. Волноваха станет ключом к победе: если мы возьмем Волноваху, то мы возьмем и Мариуполь, и Мелитополь, и дойдем до Крыма. Там будет молниеносная операция", – пояснил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, чем владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опасен для Путина, и какие катаклизмы с его подачи могут начаться в России. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп для российского "царя" Владимира Путина и объяснил, почему у него нет вариантов дожить до конца нынешнего президентского срока.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

война в Украине астролог Белгород Влад Росс Евгений Пригожин астрологический прогноз война России и Украины Легион Свобода России Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
Реклама

Главное за день

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация

06:57 Украина
Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

06:40 Украина
"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

21:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:50

РДК захватит ядерное оружие и двинет на Москву, Путин будет бессилен – астролог

06:57

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуацияФотоВидео

06:50

Что означает слово "кшталт": языковед дал неожиданное объяснениеВидео

06:40

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

06:18

Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные временамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:58

Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд

05:30

Что делать, если кот бегает по ночам: простые способы, как угомонить питомца

04:30

Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии

04:00

Какой сегодня праздник 6 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

Реклама
03:15

Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные

02:42

Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

02:10

Видео

01:35

Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по КиевуВидео

00:51

6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дняВидео

00:05

108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия

05 июня, понедельник
23:36

Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку

23:18

Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфорииВидео

23:09

Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делатьВидео

22:46

"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на водеВидео

22:36

Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - ИгнатВидео

Реклама
22:16

Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздухаВидео

21:58

Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовницмнение

21:55

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУВидео

21:44

В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением

20:56

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"Видео

20:55

"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФВидео

20:47

Уверены в освобождении Донетчины: аграрии Михаил Андруник и Владимир Иванков готовятся сеять озимые уже осенью актуально

20:47

В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

20:36

ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - МалярВидео

19:56

Еще один королевский малыш: принцесса Евгения родила второго ребенка

19:30

"Гарний вид із вікна" – неправильно: Авраменко рассказал, где ошибкаВидео

18:53

Федосеева-Шукшина в реанимации - актрису разбил инсульт

18:53

Россиянка позорно проиграла Свитолиной и показала кулак: в РФ разгорелся скандал из-за украинкиВидео

17:52

"Очень хорошо подготовились": генерал Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлениюВидео

17:48

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл детали романа с известной актрисой

17:45

Легион Свобода России предложил Пригожину обменять пленных: главарь боевиков ответилВидео

17:40

Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для УкраиныВидео

17:27

ВСУ перешли в контрнаступление на фронте: Маляр назвала эпицентр боевВидео

17:09

Будет безумный урожай: чем подкормить морковь, чтобы она была большойВидео

17:08

"Слезы - это не слабость": Усик неожиданно взял и поддержал Ломаченко

Реклама
16:48

Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире

16:48

В РФ транслировали тревожное обращение Путина: россиян охватила безумная паникаВидео

16:32

Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой внизВидео

16:23

Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответомВидео

16:06

Как сделать идеальный фарш из индейки: феерические секреты от мишленовских поваровВидео

15:48

IT-предприниматель получил благодарность от ГУР и "Азова" за поддержку Сил обороны Украины актуально

15:47

5 признаков того, что собака на вас обиделасьВидео

15:40

Иван Лукьянчук досье

14:59

Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть

14:50

Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напиткаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять